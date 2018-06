Das sind Bethesdas Game-Kracher auf der E3 2018

Um das amerikanische Gamehaus Bethesda war es in letzter Zeit eher ruhig geworden.

Gerade mal drei neue Spiele veröffentlichte Bethesda 2017: Prey, The Evil Within 2 und Wolfenstein 2: The New Colossus. Seit dem letzten Fallout sind drei Jahre vergangen und The Elder Scrolls: Skyrim erschien 2011.

Bei der Presskonferenz auf der Electronic Entertainment Expo (E3) am Sonntag hat Bethesda den Fuß auf das Gaspedal gedrückt und auch erstmals seit über 20 Jahren mit Starfield eine komplett neues Game-Franchise eingeführt.

Fallout 76

Das Multiplayer-Prequel zur Fallout-Reihe spielt im Jahr 2102. 25 Jahre, nachdem die Bomben abgeworfen wurden, steigt man aus dem Bunker und erblickt zum ersten Mal das postnukleare Amerika.

Fallout 76 erscheint am 14. November für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Rage 2

Das post-postapokalyptische Spiel von id Software (Doom) und den Avalanche Studios (Just Cause) erhielt eine Gameplay-Demonstration auf der Bühne. Herausgestrichen wurde der nahtlos flüssige Übergang zwischen Fahrzeug- und Zu-Fuß-Action.

Rage 2 erscheint im Frühjahr 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Doom Eternal

Der Mars liegt weit zurück, jetzt krachts auf der Erde. Der "Doom Guy" kehrt in nach dem erfolgreichen Serien-Reboot von 2016 erneut zurück. Noch sind keine Details bekannt, doch Bethesda verspricht einen ersten Blick auf das Gameplay am 10. August im Rahmen der QuakeCon 2018.

The Elder Scrolls: Blades

The Elder Scrolls auf iOS- und Android-Geräte. In dem First-Person-Rollenspiel kann man eine Stadt aufbauen, in einem Roguelike-Modus in "den Abgrund" hinabsteigen und in der Arena in Gefechten antreten.

The Elder Scrolls: Blades erscheint im Herbst kostenlos für iOS- und Android-Geräte.

The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls geht auch auf Konsolen und dem PC in die nächste Runde. Der nächste Hauptteil befindet sich in Entwicklung, mehr Details stehen noch aus.

Starfield

Starfield soll den Anfang einer epischen neuen Space-Saga darstellen. Das Rollenspiel ist das erste neue Franchise der Bethesda Game Studios seit The Elder Scrolls und Fallout.

Wolfenstein: Youngblood

Ein Spinoff zu Wolfenstein 2: The New Colossus. In der Hauptrolle: B.J. Blazkowicz’ Töchter Jessica und Sophia. Ihr Vater ist im vom "Regime" besetzten Paris verschollen, sie müssen ihn retten. Das Game erscheint 2019.

Prey

Prey tritt mit Mooncrash eine Mondreise an – einem endlos spielbaren DLC, der ab sofort verfügbar ist und eine ständig wechselnde Rogue-like-Kampagne bietet.

Mooncrash ist jetzt für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.

Wolfenstein und Prey in der Virtuellen Realität

In Wolfenstein: Cyberpilot schlüpft man in die Rolle eines Widerstands-Hackers, der das Regime in Paris mit seinen eigenen Maschinen schlagen will. Cyberpilot erscheint 2019 als separater VR-Titel.

Typhon Hunter ist als kostenloses Multiplayer-Update in Prey: Mooncrash enthalten. Im neuen VR-Modus muss sich Morgan Yu mit Mimics herumschlagen, die ihn verfolgen, jagen, sich direkt vor seinen Augen verstecken und ihn auslöschen wollen. Typhon Hunter auch in einer VR-freien Version veröffentlicht. Der Modus erscheint im Spätsommer 2017 als Teil des Mooncrash-DLCs oder der Digital Deluxe Edition.

The Elder Scrolls Online

Wolfhunter ist der nächste Verlies-DLC und wartet mit zwei neuen und herausfordernden Gruppenerfahrungen auf: Mondjägerfeste und Marsch der Aufopferung. Die beiden Verliese drehen sich um Tamriels Werwölfe, und man wird in ganz neue Geschichten rund um diese vom Fluch der Lykanthropie Befallenen abtauchen.

Murkmire ist die nächste Gebietserweiterung mit eigener Geschichte, in der man tief in die Heimat der Argonier eintaucht.

