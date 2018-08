48 Minuten Gameplay aus Cyberpunk 2077

CD Projekt Red, die Entwickler der Witcher-Reihe, haben erstes Gameplay-Material zu dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht – und gleich eine ganze Menge.

Denn das Edel-Studio aus Polen stellte einfach die komplette Demo online, die Journalisten auf der E3 und der Gamescom hinter verschlossenen Türen zu sehen bekamen.

"Was wir veröffentlichen, wurde von einem Spiel aufgenommen, das sich mitten in der Entwicklung befindet", betont Adam Badowski, Game Director und CD Projekt Red Head of Studio. "Elemente wie Gunplay (sowohl visuell als auch in Bezug auf die RPG-Statistiken), Netrunning, Autophysik oder die Benutzeroberfläche des Spiels – das alles befindet sich noch in der Playtestphase und wir fühlten uns unwohl dabei, uns öffentlich auf ein bestimmtes Design festzulegen. Animationsstörungen, Work-in-Progress Charakter-Gesichtsausdrücke, frühe Versionen von Orten – all das hat uns zögern lassen, das zu veröffentlichen, was wir nun sehen werden."

Man wisse aber, dass viele Spieler ebenfalls sehen wollen, was die Medien gesehen haben, fügt Badowski hinzu. Deshalb habe man das 48-minütige Video veröffentlicht.

Cyberpunk 2077

(red)