Das Spiel, das All-Fans weltweit begeistert

Während viele Gamer noch nie vom "Kerbal Space Program" gehört haben, haben andere dreistellige Spielzeiten schon längst überschritten und schwören auf die Weltraumsimulation "Kerbal Space Program". Fast 40.000 Bewertungen im Steam-Store sprechen eine eindeutige Sprache, neun von zehn Spielern loben das Game in den höchsten Tönen.

In der Simulation sind Spieler für das Weltraumprogramm einer außerirdischen Rasse, bekannt als Kerbals, verantwortlich. Sie haben Zugriff auf eine Vielzahl von Einzelteilen, um voll funktionstüchtige Raumschiffe zu bauen, die basierend auf realistischer aerodynamischer und orbitaler Physik fliegen – oder abstürzen. Spieler schicken ihre Kerbal-Crew in die Umlaufbahn und darüber hinaus (und halten sie dabei am Leben), um Monde und Planeten im Kerbol-Sonnensystem zu erforschen, sowie Sternenbasen und Weltraumstationen zu errichten, um den Radius ihrer Expedition zu erweitern.

Das "Kerbal Space Program" bietet drei Spielmodi. Im Wissenschaftsmodus führen Spieler Weltraumexperimente durch, um neue Technologien freizuschalten und das Wissen der Kerbals weiterzuentwickeln. Im Karrieremodus beaufsichtigen sie jeden Aspekt des Weltraumprogramms, darunter Konstruktion, Strategie, Förderung, Verbesserungen und mehr. Im Sandbox-Modus kann jedes beliebige Raumschiff mit allen Teilen und jeder Technologie des Spiels gebaut werden.

Von der Weltraumforschung inspiriert

"Making History" ist nun die erste Erweiterung des erfolgreichen Weltraum-Simulators und fügt dem Spiel eine Vielzahl neuer Inhalte hinzu. Beim Missionseditor handelt es sich um ein neues Feature, das Spielern Möglichkeiten bietet, eigene Missionen zu erstellen und zu bearbeiten. Spieler können ihre Missionen variieren und Starts, Landungen, Rettungen, Fehlfunktionen, Explosionen, Reparaturen und weitere Ereignisse einbauen.

Die Kerbal Space Program: Making History Erweiterung beinhaltet zudem ein History Pack mit vorgefertigten Missionen, die von der historischen Weltraumforschung inspiriert wurden. Spaziergänge im All, Bruchlandungen auf dem Mun (dem Mond des Planeten Kerbal) und vieles mehr erlauben es Spielern, einprägsame Momente, inspiriert von historischen Ereignissen mit einem einzigartigen Kerbal-Twist nachzustellen.

Die Kerbal Space Program: Making History Erweiterung ist als digitaler Download für PC für 14,99 Euro erhältlich.

(red)