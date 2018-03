Das sind die 25 besten Spiele auf PlayStation Now

PlayStation Now ist ein Streaming-Abo für PlayStation-3- und PlayStation-4-Games auf der PS4. Für 14,99 Euro im Monat bekommt man Zugriff auf eine Bibliothek voll mit über 500 Spielen, in der monatlich neue Titel hinzukommen. Das Besondere: die Games müssen nicht auf die Konsole heruntergeladen werden, sondern können einfach auf der PS4 oder aber auch dem PC gestreamt werden.

Mit dabei sind Klassiker wie "Read Dead Remeption", "Beyond: Two Souls" oder "The Elder Scrolls IV: Oblivion", aber auch "The Last of Us", "God of War Remastered", "Heavy Rain" und viele andere. Wir haben die besten 25 Spiele aller Genres auf PlayStation Now, egal ob familienfreundlich oder actiongeladen, in unserer Fotoshow zusammengefasst.

Mehr Infos zu PlayStation Now lesen Sie in unserem Bericht über den neuen Game-Streaming-Dienst.

Aufgepasst: 3 x 3 Monate PlayStation Now gewinnen!

(red)