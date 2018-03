Der erste Clip zu "Shadow of the Tomb Raider"

Am 14. September soll "Shadow of the Tomb Raider" auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zeitgleich, denn einen exklusiven Xbox-Start soll es dieses Mal nicht geben. Der dritte Teil soll der Abschluss der Trilogie sein, die die Anfänge von Abenteurerin Lara Croft zeigt.

Ausführlich vorgestellt soll "Shadow of the Tomb Raider" erst am 7. April 2018, dann soll es auch erste Infos zum Spiel geben. Bis dahin muss man sich mit obigen Mini-Teaser-Trailer begnügen.

Das Digital-Telegramm 2018:

(rfi)