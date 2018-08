Diablo 3 entfesselt die Hölle auf Nintendo Switch

Später in diesem Jahr erscheint Diablo 3 als "Eternal Collection" für Nintendo Switch. Das Paket enthält das Originalspiel aus dem Jahr 2012, die Erweiterung Reaper of Souls und den Totenbeschwörer-DLC.

Zusätzlich enthält die Switch-Fassung einige Plattform-exklusive Bonus-Items, die auf The Legend of Zelda basieren.

Ein kosmetisches Rüstungsset verwandelt den Spielcharakter in Links Widersacher Ganondorf, am Rücken können die Flügel Echoes of the Mask getragen werden und auch ein exklusives Haustier ist von der Partie: ein Cucco, also Huhn aus der Zelda-Reihe.

Online-Abo benötigt

Die Eternal Collection für Nintendo Switch unterstützt bis bis zu vier Spiele auf einem Bildschirm oder separaten Konsolen – auch ohne Internetverbindung. Um online spielen zu können, wird ein Abo des Nintendo Switch Online-Service benötigt, der im September startet.

