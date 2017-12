Die Games, die das Jahr 2017 gerettet haben

Mit dem Start der neuen Konsolen Nintendo Switch und Xbox One X haben die heimischen Gamer nicht nur neue Hardware bekommen, sondern mit einer Fülle an absoluten Highlights auch jede Menge Zocker-Material. Gleich zu Beginn des Jahres 2017 gruselte Resident Evil 7 mit der Rückkehr zu den Horror-Wurzeln und Gravity Rush 2 ließ und abheben.

Auch die übrigen Monate wurde es nicht langweilig. Mit Horizon Zero Dawn landete eines der Action-Highlights überhaupt auf der PlayStation, Nioh entschädigte Hardcore-Spieler nach dem Ende der Dark-Souls-Reihe. Fulminant zeigte sich der Switch-Start mit einem unserer Helden-Favoriten, Link ging in The Legend of Zelda: Breath of the Wild wieder auf Abenteuer-Tour. Nachgelegt hat Nintendo danach mit dem wahnwitzigen Mario Kart 8 Deluxe.

Großes Horror-Jahr

Spannend: Vor allem qualitativ hochwertige Horror-Titel und neue Shooter konnten 2017 die Gamer überzeugen. Neben dem neuen Resident Evil sorgte Prey für Schaudern im All, The Evil Within 2 zeigte sich als erschreckendes Meisterwerk und Doom VFR brachte die Hölle in die virtuelle Realität. Mit Destiny 2, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Sniper Eilite 4, Wolfenstein II: The New Colossus, Star Wars Battlefront II und Call of Duty: WWII brach eine Reihe an tollen Shootern los.



Die besten Gaming-Momente 2017. (Video: ZoominTV)

Wer es harmloser mochte, kam mit den neuen Taschenmonster-Titel Pokémon Ultrasonne und Ultramond auf seine Kosten, konnte mit Assassin's Creed Origins zu den Wurzeln des Assassinen-Imperiums zurückkehren oder sich mit Uncharted: The Lost Legacy in ein neues, atemberaubendes Abenteuer stürzen. Sportfans wurden mit den Electronic-Arts- und Konami-Titeln wie FIFA 18, Need for Speed Payback oder Pro Evolution Soccer 2018 fündig.



Top 2017: Die besten Games des Jahres. (Video: ZoominTV)

In der Fotoshow finden Sie eine Auswahl der "Heute"-Redaktion der Top 50 Games des Jahres 2017. Welcher Titel war Ihr Favorit? Oder haben Sie eines der Highlights verpasst? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!

