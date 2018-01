Die Games, die wir 2018 nicht verpassen dürfen

Von PC bis Switch, von PlayStation bis Xbox: Was spielemäßig 2018 erscheinen soll, ist ein Feuerwerk an Bombast-Titeln. Sony will dabei etwa mit den Exklusivtiteln Spider-Man, Gof of War oder Detroid: Become Human glänzen. Xbox wiederum schickt uns in Sea of Thieves als Pirat auf Schatzsuche und Seekampf. Und Nintendo bastelt unter anderem munter an einem neuen "Yoshi"-Titel.

Kommen langerwartete Games wie Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2 und Monster Hunter: World oder Metro: Exodus sowie Anthem hinzu. Aber auch Games, die man vom Namen her nicht so für 2018 im Auge hatte, versprechen hohe Qualität.

Grafische Überraschungen

Project Octopath Traveler etwa, ein Switch-Rollenspiel, das mit einem Grafimix aus CG, Pixelgrafik und visuellen Tricks überrascht. Oder aber auch Greedfall, ein Action-RPG für PS4, Xbox One und PC mit einem überraschenden Look im Barock-Stil.

Klar, das Jahr 2017 hatte Blockbuster wie Nioh, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Resident Evil 7, Destiny 2, Prey und Dutzende weitere zu bieten.

Erscheint aber nur die Hälfte der angekündigten Mammutprojekte im Jahr 2018, steht die Qualität dem Vorjahr vermutlich um nichts nach. Wenn nur die Wartezeit nicht wäre.

Unsere heißesten Ankündigungen für 2018 finden Sie in der Bildstrecke und im Video.

