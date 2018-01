Die größte LAN-Party des Landes steuert auf Wien zu

Die Veranstalter DIAMIR und DocLX lassen das Game-Festival im Hallmann Dome in Wien-Favoriten steigen. Auf der größten LAN-Party des Landes matchen sich auf über 2.150 Quadratmetern mehr als 4.000 eSports-Athleten und Fans bei zwei großen Live-Turnieren in den Spielen "Counter-Strike: Global Offensive" (CS:GO) und "League of Legends".

Umfrage Macht Gamen schlau? Ist so. Sieht man bei mir.

Vielleicht, vielleicht auch nicht.

Nein, wieso sollte es?

Bildstrecken Die Games, die wir 2018 nicht verpassen dürfen Tickets und Infos



Tickets für das erste Electronic Sports Festival sind ab 15 Euro auf http://www.esports-festival.com/tickets erhältlich. Early-Bird-Gamer-Tickets für die LAN-Party und die Turniere kommen auf 39 Euro und Premium-Gamer-Tickets mit Zugang zur exklusiven VIP-Area kosten in der Frühbucherphase 79 Euro. Die Frühbucherphase läuft bis zum 14. Februar 2018.

Den Siegern winken insgesamt Preisgelder in Höhe von 20.000 Euro sowie Sachpreise. Unter anderem können die Digital-Athleten ihr Können auch in den Spielen "Playerunknown's Battlegrounds" (PUBG), "Rocket League" und "Hearthstone" unter Beweis stellen. Vor Ort können auch Zuseher die Spiele live auf großen Video-Walls verfolgen.

Gehalt: 2,7 Millionen Euro

"Weltweit spielen 696 Millionen eSports und bis 2020 wird der Markt auf 1,488 Milliarden aktive Spieler anwachsen. Das Electronic Sports Festival positioniert Wien als moderne Stadt und Digital-Hub weit über die Grenzen des Landes hinaus. Den zu erwartenden internationalen Zusehern im Live-Stream präsentiert sich die Stadt als Innovationsstandort", so die DIAMIR-Holding-Gründer Lorenz Edtmayer und Maximilian Nimmervoll.

Electronic Sports sei ein starker Wirtschaftsfaktor geworden, sagt DocLX-Holding-Gründer Alexander Knechtsberger. Bei Turnieren werden Preisgelder in Höhe von Millionen Euro ausgespielt, Kuro Salehi Takhasomi verdient als erfolgreichster Athlet jährlich 2,7 Millionen Euro. "Mit dem Electronic Sports Festival bringen wir einen Hype nach Österreich, der vor allem im US-amerikanischen und asiatischen aber auch im deutschen Raum schon ein Massenphänomen ist", so Knechtsberger.

(red)