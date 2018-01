Die spannendsten Games 2018 für jede Plattform

Das Jahr ist fast vorbei und was war das nur für ein Videogames-Jahr! Jetzt werfen wir aber einen Blick in die Zukunft und gucken, was uns das nächste Jahr so an Gaming-Juwelen bringt. Das ist das Beste, was das Jahr 2018 zu bieten hat. Los geht's!

Sony hat 2017 die meisten exklusiven Games rausgebracht und es sieht so aus, als wenn sie 2018 so weitermachen wollen. In diesem Jahr kommen viele gute neue Spiele raus, die nur auf der PS4 spielbar sein werden. Hier sind die größten PS4 Games des Jahres 2018.

Microsoft hat es mit der Xbox One X wieder auf Hardcore-Gamer abgesehen. Aber eine Konsole ist nichts ohne ihre Spiele. Das sind die spannendsten Spiele für die Xbox One 2018.

Nintendo hat letztes Jahr über 10 Millionen Switch-Konsolen verkauft, was das System zu einem riesigen Hit macht. Aber es ist Zeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu schauen, was wir dieses Jahr erwarten können. Das sind die spannendsten Nintendo-Switch-Titel des Jahres 2018.

Viele Gamer wissen sehr genau, wann welches der großen Games in der Zukunft rauskommt. Aber sie vergessen schon mal die kleineren Games, die in Kellern überall auf der Welt programmiert werden. In diesem Video zeigen wir euch die besten Indie-Games, die 2018 rauskommen.

Weiter zu: Diese Spiele-Bosse sind unmöglich zu schlagen

(red)