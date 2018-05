Die Box aus dem Jahr 2038 sucht einen Gewinner

Gut 30 Stunden beste PlayStation-4-Unterhaltung, unzählige mögliche Spielverläufe, jedes Mal eine neue, eigene Geschichte. Beim Test zu Detroit: Become Human kamen wir aus dem Schwärmen kaum heraus. Grafisch, storytechnisch und musikalisch kann kaum ein Spiel dem neuen, PS4-exklusiven Hit von Quantic Dream das Wasser reichen.

Bildstrecken Detroit: Become Human Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Maschinen mit Gefühlen

Im Stile der Vorgänger-Titel "Heavy Rain" und "Beyond: Two Souls" ist das Spiel nicht nur Spiel, sondern auch eine Art interaktiver Film. Der Spieler übernimmt im Jahr 2038 die Kontrolle über drei Androiden und muss sich aufregenden Fragen stellen. Können Maschinen Gefühle entwickeln? Und wenn dem so ist, was macht das aus ihnen und der Gesellschaft?

Exklusive Box gewinnen

Aus diesem Grund verlosen wir eine exklusive Game-Box zu Detroit: Become Human, die nicht im Handel erhältlich ist. Die edle und transformierbare Box, die an die drei Hauptdarsteller erinnert, beinhaltet neben dem Spiel-Code auch großartige kunstvolle Darstellungen zum Spiel sowie auf das Androiden-Game abgestimmte Datenkarten.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Das Gewinnspiel ist bis 8. Juni 2018, 20 Uhr, aktiv. Der Gewinner wird persönlich per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

(red)