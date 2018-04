Diese Gewinnspiel-Pakete legen Sie auf die Matte!

Bei WWE 2K18 hat man besonderes Augenmerk auf die eigene Karriere gelegt. Mit einem selbsterstellten Superstar kann man diesmal auch Online im Road to Glory-Modus Belohnungen und Preise freischalten. Im und um den Ring herum passt eigentlich alles perfekt zusammen, so unser Test-Fazit. Nun ist die Wrestlemania 34 Geschichte und begeisterte die Fans! Wir haben alle Ergebnisse des größten WWE-Events des Jahres zusammengefasst.

Doch mit uns endet die Wrestlemania nicht. In freundlicher Kooperation mit 2K Deutschland verlosen wir 2 x 1 Wrestling-Merch-Paket. Die Pakete bestehen aus je einem WrestleMania-Shirt, einer WrestleMania-Kappe, einem WrestleMania-Beutel und einer PlayStation-4-Version der WWE 2K18: WrestleMania. Edition (Inhalte im Wert von 100 Euro, im Handel für 49,99 Euro erhältlich).

In der WrestleMania. Edition digital enthalten sind:

•Eine Ausgabe von WWE 2K18

•Besondere WrestleMania-Objekte:

-WWE SuperCard-Inhalte zum Thema WrestleMania 34

-Zwei Seth Rollins Topps-Karten

-Ein Seth-Rollins-Poster

-Kurt Angle Pack

-Bisher nur als Vorbesteller-Bonus verfügbar

-Enthält zwei spielbare Versionen von Kurt Angle (WWE "American Hero" und ECW "Wrestling Machine")

•Cena (Nuff) Pack

-Bisher nur in der WWE 2K18 Deluxe Edition oder Cena (Nuff) Edition erhältlich

-Enthält zwei spielbare Versionen von John Cena (ECW One Night Stand und WrestleMania 26) und die spielbaren Charaktere Batista und Rob Van Dam

•Beschleuniger

-Damit können Spieler bei Veröffentlichung des Spiels sämtliche verfügbaren freischaltbaren Inhalte in der Kategorie Erwerbbar mit VC freischalten (zusätzliche DLCs nicht inbegriffen)

•Ewige Helden Pack

-Spielbare WWE-Superstars: The Hardy Boyz (Matt und Jeff Hardy)

-Spielbare WWE-Hall of Famers: Beth Phoenix und The Rock ‘n’ Roll Express (Robert Gibson und Ricky Morton)

•MeinSPIELER-Kickstart

-Spieler können mit einem Startbonus von 50.000 virtueller Währung MeinSPIELER-Wertungen und Merkmale freischalten und steigern

•Neue Moves Pack

-Es gibt eine große Auswahl an neuen Moves im Spiel zu entdecken, darunter den Tye Breaker 2 (bekannt durch WWE-Superstar Tye Dillinger), Crash Landing (bekannt durch NXT-Superstar Kassius Ohno), den Pumphandle Death Valley Driver (bekannt durch NXT-Superstar Akam) und der Swinging Sleeper Slam (bekannt durch WWE Hall of Famer Diamond Dallas Page)

•NXT Generation Pack

-Spielbare WWE- und NXT-Superstars: Aleister Black, Drew McIntyre, Elias, Lars Sullivan und Ruby Riott

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 20. April, 16:00 Uhr. Die Gewinner werden persönlich verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

(red)