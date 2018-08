E-Sports-Team gewinnt 11 Millionen Dollar Preisgeld

Sechs Tage lang haben sich Gamer aus aller Welt in Vancouver im Multiplayer-Spiel Dota 2 gemessen. Übertragen wurde das Event auf allen relevanten Streamingportalen.

Umfrage eSports: Ist das echter Sport für Sie? Ja, es ist ebenso Sport wie Fußball oder Radfahren.

Nein, das hat mit Sport nichts zu tun.

Ich bin mir nicht sicher.

Die Zuseher konnten auch ein mit Spannung geladenes Finale zwischen zwei europäischen Teams verfolgen. Am letzten Tag duellierte sich nämlich der Ableger des französischen Fußballklubs Paris SG gegen die durchmischte Truppe OG Dota.

Rekordsummen auch für "Verlierer"

In drei von fünf Spielen konnte OG Dota den Sieg holen und am Ende den Pokal in die Höhe stemmen. Doch das ist nicht alles: Die Spieler erhalten nun ein Rekordpreisgeld in der Höhe von 11 Millionen Dollar. So eine Summe hat es im E-Sports bis dato nicht gegeben.

Die zweitplatzierten Franzosen haben aber nur wenig Grund sich zu ärgern. Sie erhalten rund 4 Millionen US-Dollar. Die Sieger des Vorjahrs, Team Liquid, erreichten 2018 nur den vierten Platz und müssen das Preisgeld von "nur" 1,8 Millionen Dollar untereinander aufteilen. Auf dem dritten Platz landeten die Evil Geniuses, die sich überlegen dürfen, was sie mit 2,6 Millionen Dollar anstellen möchten.

Die erste Ausgabe des Turniers gab es übrigens 2011 in Köln. Damals fiel das Event vergleichsweise klein aus. Die Sieger bekamen auch "nur" eine Million US-Dollar.

