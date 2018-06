E3 2018: Viele Games, aber kaum Überraschungen

Die diesjährige Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles (USA) bot viele Kracher, aber wenige echte Überraschungen. Das liegt wohl hauptsächlich am Internetzeitalter und der Entwicklung der Videospielindustrie. Game-Messen sind vorhersehbar geworden. Auch "dank" Social Media gelingt es den Ausstellern kaum noch, ihre Überraschungen wirklich geheim zu halten.

Als Folge (und wohl auch, um sich nicht all die Aufmerksamkeit mit anderen teilen zu müssen) kündigen die Publisher viele ihrer Highlights schon im Vorfeld an. Und dann gibt es auch noch Firmen wie Sony oder Nintendo. Die Japaner machen den E3-Zirkus nicht mehr richtig mit und präsentieren ihre größten Titel schön gestaffelt übers ganze Jahr hinweg.

Flop?

Ist die E3 deshalb also als Flop zu werten? Ganz und gar nicht. Denn was die Industrie in Los Angeles an Spiele-Highlights vom Stapel gelassen hat, kann sich wirklich sehen lassen. Anthem, Battlefield V, Fifa 19, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Doom Eternal, The Elder Scrolls VI, Starfield, Assassin’s Creed Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Fallout 76, Spider-Man, Beyond Good & Evil 2, The Last of Us Part 2 und, und, und.

Spiele satt bei der E3 also, genau wie angekündigt. Die Flut an neuen Titeln ist Zeichen für ein gesundes Selbstvertrauen einer Industrie, die auch schon mehr in der Sackgasse gestanden hat als dieses Jahr.

Und die Hardware?

Dass die ganz großen Überraschungen ausblieben, könnte an der Entwicklung von Hardware liegen. Neue Konsolen wurden zwar nicht vorgestellt, wenn man von einem kleinen Teaser der nächsten Xbox absieht, werden aber ohne Zweifel entwickelt. Die neuen, revolutionären Spielerfahrungen dürften sich bereits in Arbeit befinden – im Dunkeln und für die nächste Hardware-Generation.

Die E3-Präsentationen der großen Hersteller zusammengefasst:

(lu/rtl)