Eine Neuauflage sah noch nie so schön schaurig aus

Capcom will es nach dem Bombast-Erfolg von Resident Evil 7 Biohazard wissen. Nachdem der erste Teil zuletzt 2015 eine liebevolle, aber eben "nur" remasterte Neuauflage des Gamecube-Remake von Resident Evil bekommen hat, steht nun Resident Evil 2 im Fokus. Und wie! Kein Remaster, kein Remake, eine komplette Neuauflage, eine Neuinterpretation des Horror-Klassiker soll es sein.

Resident Evil 2 wurde laut Capcom von Grund auf neu erschaffen, um ein noch tieferes narratives Erlebnis zu bieten. Versprochen werden Atem-beraubende Grafiken, immersiver Sound, eine neue Over-the-Shoulder-Perspektive und, zusätzlich zu Spielmodi aus dem Original-Spiel, eine modernisierte Steuerung. "Resident Evil 2 interpretiert Survival Horror ab 25. Januar 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC neu", so die Schöpfer.

Figuren haben heute Kultstatus

Als eines der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten brachte das Originalspiel Resident Evil 2 einige der bleibendsten Erinnerungen an ein Spielerlebnis sowie ikonische Charaktere in die Resident Evil-Reihe, von der weltweit bislang über 83 Millionen Spiele verkauft wurden. Ursprünglich 1998 für die PlayStation veröffentlicht, setzte das Spiel die Geschichte des ersten Resident Evil fort und verkörpert seither das Action-, Erkundungs- und Rätsel-Gameplay, für das die Serie steht.

Resident Evil 2 führte Charaktere ein, die Kultstatus genießen: den jungen Polizisten Leon S. Kennedy und die Studentin Claire Redfield, die beide während eines desaströsen Ausbruchs in Raccoon City zueinanderfinden. Die Bevölkerung der Stadt verwandelt sich in blutrünstige Zombies. Leon und Claire müssen zusammenarbeiten, um ihr Überleben zu sichern und die Hintergründe hinter den Angst einflößenden Vorkommnissen aufzudecken. Leon und Claire haben ihre eigenen, separat spielbaren Kampagnen, so dass Spieler das Geschehen aus der Perspektive beider Charaktere verfolgen.

Der Horror kehrt zurück

Zwanzig Jahre später kehrt der Horror aus Resident Evil 2 zurück. Capcoms proprietäre "RE Engine" bringt einen fotorealistischen Grafikstil ins Spiel, die Charaktere erscheinen schärfer denn je, und die Zombiehorden werden mit einem beängstigend realistischen "Wet Gore"-Effekt zum Leben erweckt. Zombies agieren nun in Echtzeit und nehmen sichtbaren Schaden. Jede Patrone des Spielers zählt. Beeindruckende Effekte lassen auch bekannte Räume und Korridore des Raccoon City Police Departments in einem ganz neuen Licht erscheinen.

