Eine Sammler-Edition von Far Cry 5 gewinnen

Far Cry 5 avanciert mit Leichtigkeit zum neuen Star der Shooter-Reihe, so unser Test-Fazit. Wie schon beim Assassinen-Titel Origins ist es Ubisoft gelungen, alte Zöpfe abzuschneiden und neue Elemente einzufügen, ohne den Geist der Reihe zu beschädigen. Im Mittelpunkt steht einmal mehr der Bösewicht des "Far Cry"-Titels. Der fanatische Prediger und Sekten-"Vater" Joseph Seed, der seine Jünger für den kommenden Weltuntergang auch mit Zwang um sich schart.

Die Collector's Father Edition für Far Cry 5. (Bild: Ubisoft)

"Vater" ruft sich im Ubisoft-Shooter nicht nur zum neuen Messias aus, sondern stellt geliebte Reihen-Bösewichte wie den durchgeknallten Diktator Pagan Min (Far Cry 4) oder den geisteskranken Piratenanführer Vaas Montenegro (Far Cry 3) mit Leichtigkeit in den Schatten.

Um den "Vater" dreht sich auch der Verlosungspreis: die Collector's Father Edition für Far Cry 5 für die Xbox One. Darin enthalten: die Vollversion des Spiels, das Deluxe-Paket, die Weltkarte (materiell), der offizielle Spiel-Soundtrack (materiell), ein Steelbook und die rund 30 Zentimeter große Vater-Figur.

Das Gewinnspiel ist bis 9. April 2018 (15.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(red)