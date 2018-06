Das waren EAs Highlights auf der E3 2018

Der Publisher Electronic Arts (EA) hat mit der Pressekonferenz, die am Samstag um 20 Uhr (Europäische Zeit) begann, den Startschuss zur Electronic Entertainment Expo 2018 (E3) gegeben.

Die E3 ist neben der Gamescom in Köln und der Tokyo Game Show die wichtigste Game-Messe der Welt.

Anthem

Das Sci-Fi-Epos "Destiny 2" von Activision muss sich warm anziehen: Bei der E3 hat EA mehr zum Action-Rollenspiel "Anthem" verraten.

Das Spiel dreht sich offensichtlich stark um eine Story. Gamer schlüpfen mit ihrem Helden in ein Exo-Skelett.

Spieler können die Anzüge nach ihren Wünschen gestalten und sich mit individuellen Lackierungen und Ausrüstungsgegenständen für nahezu jede Situation wappnen.

Nach der heftigen Kritik an Lootboxen verzichtet EA auch in "Anthem" auf diese. Das Game erscheint am 22. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Command and Conquer: Rivals

Grosse Freude bei Fans des Strategie-Klassikers "Command and Conquer": Die sehnlich erwartete Gamereihe meldet sich zurück. Zusammen mit der guten Nachricht tischte EA den Fans aber auch gleich die Enttäuschung auf: "Command and Conquer: Rivals" erscheint nur für Android- und iOS-Geräte.

Battlefield V

EA hat auch den Battle-Royale-Modus zum kommenden Kriegsspiel "Battlefield V" enthüllt. Damit man auf den rollenden Zug auf.

Außerdem wird das Game den Trend zu zerstörbaren Umgebungen fortsetzen. So können Spieler in einem Panzer beispielsweise durch Häuser brettern und allenfalls darin versteckte Gegner gleich mitüberrollen. In "Battlefield V" verzichtet EA ebenfalls auf die ungeliebten Loot-Boxen und der Premium-Pass soll ebenfalls abgeschafft werden.

Das Game erscheint am 19. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Unravel Two

Zusammen mit der Ankündigung des Faden-Adventures "Unravel Two" hat EA das Game auch gleich für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. So schnell können Fäden geknüpft – und wieder aufgetrennt werden.

Sea of Solitude

Ein Zuckerl für Liebhabern von Indie-Games: Das Adventure "Sea of Solitude" des deutschen Studios Jo-Mei Games. Das Game handelt von Einsamkeit und Wahnsinn und fasziniert wegen seiner fantastisch-unheimlichen Grafik, die Großes verspricht. Das Game soll im Frühjahr 2019 erscheinen.

FIFA 19

Drama Fußball: Wie alle Jahre wieder gab es den neusten "FIFA"-Trailer – inklusive dem legendären Fallrückzieher-Tor von Cristiano Ronaldo im Champions-League-Spiel Juventus gegen Real Madrid. Das Fußballspiel erscheint am 28. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

