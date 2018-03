Am Wochenende steigt größte LAN-Party in Wien

Am Wochenende lockt das Electronic Sports Festival tausende Esport-Fans nach Wien. Die Veranstaltung wird von Diamir Holding und DocLX Holding erstmals in Wien veranstaltet.

Bei der größten LAN-Party des Landes treten Esport-Athleten in Turnieren der Spiele Counterstrike Global Offensive, League of Legends, Overwatch, Playerunknown’s Battlegrounds, DotA 2, Rocket League, UT 2004 oder Hearthstone gegeneinander an. Zusätzlich wird ein Festivalprogramm geboten, das neben Retro- und Virtual-Reality- auch Fighting-Games sowie Cosplay. Insgesamt winken den Turnierteilnehmern Preisgelder in der Höhe von 20.000 Euro.

Stars der Szene in Wien

Mit dabei sind auch die erfolgreichsten Teams des Landes wie Plan-B (45 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und durchschnittlich 30 Trainingsstunden pro Woche und Mitglied) oder Austrian Force (200 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und bis zu 35 Trainingsstunden pro Woche und Mitglied).

Im Hallmann Dome werden auch die Teams Alpen Scene, Virtual Gaming, Decamp Gaming und Haag Networx dabei sein und um die 20.000 Euro Preisgeld spielen. Die fünf erfolgreichsten österreichischen Teams haben im letzten Jahr zusammen ein Preisgeld von über 70.000 Euro erspielt und vereinen rund 325 aktive Esport-Athleten auf Profi-Niveau.

Live-Stream auf Twitch

Abseits der erwarteten 6.000 Besucher vor Ort werden auch tausende begeisterte Fans die Turniere im Stream verfolgen. Insgesamt verzeichnet die Streaming-Plattform Twitch rund 520.000 regelmäßige Zuseher aus Österreich, womit rund jeder 20. Österreicher zumindest gelegentlich Esport-Turniere verfolgt.

Aktive Esport-Athleten sind bereits in drei Ligen (eBundes-Liga, eSport League Austria und A1 eSport League Austria) organisiert. Auch König Fußball setzt auf Esport: Alle zehn Clubs der österreichischen Bundesliga sind Teil der eBundesliga, die mit 6.000 Teilnehmern die größte eFußball-Liga im deutschsprachigen Raum ist.

"Endlich sind Esport in meiner Heimatstadt Wien angekommen! Die Veranstalter und die Community gehen mit Herzblut an die Sache ran und zeigen die ganze Bandbreite von Esport", freut sich Moderatorin Chantal Frey, die in der Szene als Silvana bekannt ist.

