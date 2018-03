Fantasy-RPGs für Smartphone und Tablet

Wer abseits der heimischen Konsole oder des Computers Horden an Gegnern niederschnetzeln will, kann das auch mit einer Reihe an Smartphone-Games tun, die für iOS und Android erhältlich sind.

Mittelerde: SdK (Schatten des Krieges)

Es handelt sich um die Mobile-Ergänzung zum gleichnamigen Game-Blockbuster auf Konsolen und PC. Celebrimbor erschuf einen neuen Ring der Macht, der Sauron bezwingen und Celebrimbor selbst als Leuchtfeuer des Guten über alles erstrahlen lassen sollte. Neben diesem Ring der Macht schmiedete er außerdem mehrere schwächere Ringe, die mit seinem Schicksal verbunden waren und die Champions in Mittelerde auf ihrem Weg leiteten, Krieg gegen die Schatten zu führen und Saurons Armeen zu vernichten.

Dungeon Hunter 5

Dungeon Hunter ist eine erfolgreiche Action-RPG-Reihe für Mobilgeräte. Das Schicksal hat das Land in Chaos und Dunkelheit gestürzt. Jetzt müssen die Menschen sich allein gegen Banditen, Monster und andere Gräuel verteidigen. Doch für Söldner und Kopfgeldjäger brechen goldene Zeiten an. Die Handlung von Teil 5 umfasst 94 Missionen mit einer Vielzahl von Umgebungen, vom zerschlagenen Reich Valenthia bis zum kalten, barbarischen Valen-Außenposten. Bis zu vier Spieler können zusammen im Koop-Modus in die Schlacht ziehen.

Eternium

Dieses Action-RPG orientier sich an Genre-Klassikern. Die Entwickler versprechen eine spielerfreundliche Philosophie: "keine Paywalls, kein Pay-to-win". Von wenigen, nur online verfügbaren Funktionen abgesehen, kann das Spiel nach dem Herunterladen des Inhalts auch offline gespielt werden. Eternium wurde 2014 veröffentlicht; das Entwicklerteam arbeitet aber bis heute weiter aktiv an seiner Verbesserung.

