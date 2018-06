Game verlangt 27.000 Dollar für 117 Raumschiffe

"Star Citizen" ist ein episches Weltraum-Game mit mehr als zwei Millionen Spielern. Sie alle haben Geld in das Spiel investiert, das immer noch in der Entwicklungsphase steckt. Bisher wurden für das Game via Crowdfunding bereits mehr als 180 Millionen US-Dollar gesammelt.

Mit dem neusten Download-Paket dürfte die Zahl noch weiter steigen. So bieten die Entwickler mit dem Legatus-DLC eine ganze Sammlung an virtuellen Raumschiffen an. Insgesamt 117 an der Zahl können geneigte Gamer für 27.000 US-Dollar freischalten. Das Paket ist jedoch Spielern vorenthalten, die bereits mehr als 1.000 US-Dollar investiert haben.





