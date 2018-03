Games im Video-Check: Heulen, verzweifeln, rasen

Mit "Paradise" setzte Electronic Arts vor zehn Jahren das größte und bis heute beste "Burnout"-Spiel auf die digitale Straße. Nun gibt's das PS-Spektakel "Remastered" - mit allerlei technischen Verbesserungen und allen verfügbaren Zusatzinhalten unter der Haube.

Und so viel vorweg: Es schlägt sich um Längen besser als die "Devil May Cry HD Collection" von Capcom, die die uralten Prügelabenteuer von Teufelsjäger Dante auf die Xbox One und PS4 verfrachtet. Deutlich frischer: "Q.U.B.E. 2", eine famose Knobelei im Stile von "Portal". Alle Games im Check.

(red)