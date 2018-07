Gamescom 2018: Spanien ist offizielles Partnerland

Spanien ist Partnerland der Gamescom 2018. Damit präsentiert sich vom 21. bis 25. August 2018 wieder ein Land aus Europa (2017: Kanada) auf der führenden Business-Plattform der Games Branche in Köln. Mit Spanien als offizielles Partnerland setzen der Veranstalter Koelnmesse und der Träger game − Verband der deutschen Games-Branche auf den viertgrößten Gaming-Markt in Europa − hinter Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Als offizielles Partnerland der Gamescom 2018 wird die Präsenz von Spanien in diesem Jahr größer als je zuvor: In der Halle 4.1 stehen über 100 Quadratmeter zur Verfügung. Erstmals in der zehnjährigen Geschichte der Gamescom wird ein Partnerland aber nicht nur in der business area ausstellen, sondern zusätzlich eine Fläche in der entertainment area belegen.

16 spanische Unternehmen vor Ort

Auch Spielefans aus aller Welt haben damit die Möglichkeit, die spanische Gaming-Szene live zu erleben. Insgesamt werden 16 Unternehmen auf den Gruppenständen des Partnerlands vertreten sein, darunter Altered Matter, Badland Games Publishing, Blade, Estudio Ábrego, Gammera Nest, Gato Salvaje Studio, Herobeat Studios, Localsoft, Plastic SCM, Playcom, PlayGiga, Playstark Games, Raiser Games, Sila Games, Stage Clear Studios und Therion Games.

Auf den Gemeinschaftsständen dürfen die Besucher verschiedene Aktionen erwarten: Von Talks über Workshops von und mit hochkarätigen spanischen Gaming-Experten bis hin zu Aktionen und Sessions speziell für spanische Studios. Zudem präsentiert Spanien auf der Gamescom 2018 den "Games from Spain"-Guide, der zahlreiche Informationen rund um den Gaming-Markt in Spanien sowie eine Übersicht spanischer Unternehmen aus der Games-Branche bietet.

Mehr als 5.000 Programmierer, Künstler, Spieleautoren und Unternehmer sind in Spanien in 450 Unternehmen und 130 neuen Studios tätig. 2016 erzielte die Branche einen Umsatz von 617 Millionen Euro – dies entspricht einem Zuwachs von 21 Prozent gegenüber 2015. Für die nächsten Jahre wird ein jährliches Wachstum der Branche um 23,6 Prozent und damit das Erreichen eines Umsatzes von 1,44 Milliarden Euro im Jahr 2020 prognostiziert.

