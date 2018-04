In diesem Game lenken Sie Spucke in fremde Münder

Das dänische Indie-Studio Triple Topping Games hat sein Spiel Spitkiss angekündigt. Der Titel wird im Sommer 2018 für iOS, Android und PC erscheinen. Spieler schlüpfen in die Rolle eines skurrilen Paars, das aus "Y27" und "B4" besteht. Die beiden schicken sich Nachrichten voller Liebe und Hoffnung auf die einzige Art und Weise, die sie kennen: indem sie Spucke-Bälle präzise durch sorgfältig gestaltete Jump’n’Run-Levels in den Mund ihrer besseren Hälfte navigieren.

Für Liebes-Profis wird nach dem Launch zudem auch ein Level-Editor veröffentlicht. "Das Spiel behandelt Themen wie Polyamorie sowie Non-Binary- und Genderfluid-Persönlichkeiten auf zwei Ebenen", so die Entwickler. Die erste spiele sich in der übergeordneten Geschichte der Spitkisser ab, die mithilfe des Gameplays erzählt wird. Die zweite Ebene werde in handgezeichneten Comic-Sequenzen erzählt und handelt von Ymir, die Person, in der die Spitkisser wohnen.

Astrid Refstrup, Gründerin und CEO von Triple Topping: "Wir hätten ein sehr konventionelles Spiel machen können und um ehrlich zu sein, hat Spitkiss am Anfang sehr anders als jetzt ausgesehen. Aber je mehr wir am Spiel gearbeitet haben, desto mehr kristallisierte sich dieser außergewöhnliche Mix heraus. Fast so, als hätte Spitkiss ganz für sich alleine entschieden, was es sein will."

(red)