Ist Fightlings das bessere Pokémon Go?

Auch Fightlings nimmt die Real-World-Umgebung eines Spielers wahr und nutzt dies, um das Gameplay zu intensivieren. Die App-Spieler auf Android und iOS sammeln verschiedene Ressourcen, die verwendet werden können, um Kreaturen zu beschwören und andere Spieler in Echtzeit-PVP-Duellen zu bekämpfen. Das Konzept erinnert an Pokémon Go: Monster sammeln und kämpfen.

Zudem werden reale Karten-Umgebungen genutzt, um Monster verschiedener Klassen und Elemente zu sammeln und sie an Hotspots in Kämpfe mit anderen "Fightlings" zu schicken. Das Machwerk des deutschen Entwicklers Thoughtfish will aber Pokémon Go in einigen Aspekten ausstechen. Das beginnt schon beim ausgeklügelten Level-System: Je mehr Monster einer Klasse und Ressourcen gesammelt werden, umso höher können die Fightlings gelevelt werden.

Bessere Kampfmechanik

Ein "Farmen" wie in Pokémon Go ist nicht so sehr Kern des Spiels. Stattdessen sammelt man Erfahrungspunkte in Kämpfen und erntet nebenbei die notwendigen Ressourcen. Apropos Kämpfe: Die zeigen sich innovativer als jene des Taschenmonster-Bruders. Hier kommt eine Memory-Mechanik zum Tragen. Die Klassenkarten wie Feuer oder Pflanze werden mit jenen des Gegners gemischt und verdeckt dargestellt. Wer zwei gleiche Klassen findet, schaltet spezielle Kampfeffekte frei.

Im Kampf selbst kommt noch ein kleines Helferlein zum Einsatz. Diese "Minions" können entweder Schaden verstärken, Spieler heilen oder weitere kleine Aufgaben übernehmen. In der Hinterhand hat man zudem einen Champion, der nur einmal eingesetzt werden kann und spielentscheidend ist. Ein krasser und viel spaßigerer Gegensatz zum Tippen und Ausweichen in den Pokémon-Kämpfen.

Gute Pokémon-Alternative

Der Suchtfaktor ist indes der gleiche wie beim großen Bruder. Auch hier sollen hunderte Monster gesammelt werden, bis die einzelnen Klassen-Clans gefüllt sind. Fehler offenbart Fightlings erfreulicherweise wenige. im Apple und Play Store berichten vereinzelte Spieler von seltenen Rechtschreibfehlern und Standorterfassungsschwierigkeiten. Die Bewertungen sind aber fast durchwegs positiv, auch wenn Ingame-Käufe angeboten werden. Wer eine Pokémon-Alternative sucht, sollte zumindest einen Download wagen, und manche Spieler wird in Fightlings tatsächlich das bessere Monstersammelspiel finden.

