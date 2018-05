Kannibalismus und Kinderarbeit in Eiswüste

Frostpunk (PC, 11 Bit Studios)

Um die letzte Stadt der Menschheit in einer unbarmherzigen Eislandlandschaft aufzubauen und das Überleben der Gesellschaft zu sichern, müssen "Frostpunk"-Spieler jede Menge unangenehmer Entscheidung treffen - von der Einführung der Kinderarbeit bis zum Aufruf von Kannibalismus! Mit ihrem Society-Survival-Aufbau-Strategie-Mix haben die Macher des wachrüttelnden Anti-Kriegs-Spiels "This War of Mine" offenbar einen Nerv getroffen: Über 250.000 Exemplare verkauften die 11 Bit Studios binnen weniger Tage - und das völlig zu Recht: Das technisch über jeden Zweifel erhabene "Anno" im Eis sorgt mit seinen zunehmend widrigeren Bedingungen, einer Vielzahl von fragwürdigen bis radikalen Möglichkeiten und verstörenden Szenarios für schlaflose Nächte und ein bitteres Vergnügen.

Dead in Vinland (CCCP, Playdius; 12. April; PC)

Wie das visuell ähnliche "Banner Saga" ist das Survival-Abenteuer "Dead in Vinland" in der nordischen Mythologie angesiedelt: Eine Wikinger-Familie strandet auf einer von Göttern, Bestien und Banditenführer Björn heimgesuchten Insel, auf der sie ums nackte Überleben kämpft. Rollenspiel, Rundenstrategie, Erkundung, Rohstoff-Produktion - "Dead in Vinland" mangelt es wahrlich nicht an Aufgaben. Entsprechend komplex, hart und erbarmungslos kann es sein ...

Total War Saga: Thrones of Britannia (Creative Assembly, Sega; PC)

Mit seiner neuen Taktik-Reihe "Total War Saga" veröffentlicht Strategie-Experte Creative Assembly erstmals Spiele, die keine komplette Epoche oder zusammenhängende Kampagne abbilden. Stattdessen greift man verschiedene historische Ereignisse aus der Geschichte des jeweiligen Landes auf. In "Total War Saga: Thrones of Britannia" ist das britische Mittelalter an der Reihe. Zehn spielbare Fraktionen kämpfen nach ebenso bewährtem wie komplexem Muster um die Vorherrschaft auf der Insel: Rundenweise werden Provinzen ausgebaut, Diplomatie und Forschung betrieben und Armeen ausgehoben. Kommt es zum Kampf, schaltet das Spiel in eine spektakuläre Echtzeit-Schlacht um. Unterschiedliche Siegbedingungen, innenpolitische Ränkespiele und zahllose Feinheiten zeichnen das Spin-off aus. Selten war Geschichte so spannend.

