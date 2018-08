Madden 19: Knallharte NFL-Action ist garantiert

Am 6. September startet die NFL in ihre 99. Saison, schon ein Monat vorher geht es schon auf dem virtuellen Rasen rund. EA Sports Madden 19 erscheint am 10. August und ist wie immer ein Klassiker für Football-Feinschmecker. Wir haben Madden 19 auf der PS4 getestet.

Diesmal lacht Steelers Wide-Receiver Antonio Brown vom Cover der beliebten Football-Simulation von EA Sports. Es geht wieder los in den riesigen Football-Arenen. Für Einsteiger erweist sich das Game doch recht kompliziert.

Madden-Veteranen werden schnell ins Gameplay hineinfinden, allerdings empfiehlt es sich auf jeden Fall noch einmal die Tutorials durchzuarbeiten, EA Sports hat nämlich wieder an ein paar kleinen, aber feinen Schrauben gedreht.

Simulation auf sehr hohem Niveau

Grafisch ist die Welt der NFL wieder extrem detailliert und rund aufbereitet, sofort kommt das richtige Football-Feeling auf. Wie auch bei der FIFA-Reihe hat Madden ein extrem hohes Level an Gameplay und Darstellung erreicht.

Wie immer ist eine ausgeklügelte Offensiv- und Defensiv-Taktik gefordert, um im Spiel erfolgreich zu sein. Lange Pässe und schnelle Rushing-Touchdowns machen genauso viel Spaß wie krachende Tacklings und gefangene Interceptions – Football pur!

Story-Modus geht in Teil 2

Im Vorgänger-Titel Madden 18 gab es erstmals mit "Longshot" einen Story-Modus rund um Talent Davin Wade, der lange um eine NFL-Karriere kämpfte. Mit einem Draft zu einem NFL-Team endete die Geschichte, "Longshot 2 - Homecoming" setzt dort an, Wade trainiert bei den Dallas Cowboys mit. Der Modus zeigt sich wie schon auch beim Vorgänger spannend und abwechslungsreif, mit einigen Twists in der Geschichte.

Natürlich kann man auch wieder im beliebten Franchise-Mode sein Lieblingsteam als Manager zu Ruhm und Ehre führen. Dafür sollte man aber jede Menge Zeit und Ausdauer mitbringen, denn der Modus ist wieder einmal sehr umfangreich ausgefallen.

Auch wieder mit dabei: Madden Ultimate Team. Hier kann man sich die perfekte Mannschaft zusammenbasteln und online um Münzen und Belohnungen antreten. Mit Power Ups können die Spieler trainiert und verstärkt werden.

Fazit: Pflicht für NFL-Fans!

Madden 19 bietet uns Football pur! Geniale Grafik, flüssiges Gameplay und umfangreiche Spielmodi, da ist für jeden etwas dabei. Also ran ans Gamepad und ab auf den knallharten Rasen! Madden 19 ist ein Pflichtkauf für NFL-Fans!



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)