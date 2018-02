Unbekanntes Spiel 05. Februar 2018 16:59; Akt: 05.02.2018 17:00 Print

Mann nach 20-Stunden-Game-Marathon gelähmt

Ein Mann in der chinesichen Stadt Jiaxing spielte 20 Stunden am Stück in einem Internetcafé. Als er zur Toilette wollte, konnte er seine Beine nicht bewegen.