Das waren die Xbox-Highlights auf der E3 2018

Als erster Konsolenhersteller hat Misrosoft am Sonntag seine Xbox-Präsentation im Rahmen der Electronic Entertainment Expo (E3) veranstaltet.

Nach den eher lauen E3-Pressekonferenzen von Microsoft in den letzten Jahren und dem steten, aber schwachen Tröpfeln weniger Xbox-Games in der vergangenen Zeit, hat der Xbox-Produzent bei der diesjährigen E3-Show aber ein Feuerwerk an Spielveröffentlichungen gezündet.

Forza Horizon 4 (Exklusiv)

In Forza Horizon 4 ändert sich mit jeder neuen Saison einfach alles. Dieser Nachfolger von Forza Horizon 3 aus dem Jahr 2016 verspricht dynamische Jahreszeiten in einer Shared Open World, die wöchentlich wechseln. Schauplatz für den vierten Teil der Horizon-Reihe ist das wunderschöne Großbritannien vergangener Zeiten.

In nativer 4K-Auflösung und HDR-Modus (auf Xbox One X) setzen sich Spieler das Ziel, mit 450 Autos der Horizon-Superstar zu werden. Forza Horizon 4 wird am 2. Oktober 2018 für Xbox One und Windows 10 PC veröffentlicht und steht Spielern mit dem Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel direkt nach der Veröffentlichung zur Verfügung.

Gears 5 (Exklusiv)

Diesmal übernimmt man die Rolle von Kait und schlägt sich durch riesige Areale. Außerdem dabei: ein lokaler Split-Screen- beziehungsweise Online-Koop-Modus. Auf Xbox One X gibt es 4K-Ultra-HD-Auflösung mit HDR und 60 Bildern pro Sekunde.

Gears 5 erscheint 2019 für Xbox One und Windows 10 PC und steht Spielern mit dem Xbox Game Pass direkt am Veröffentlichungstag zur Verfügung.

Gears Pop!

Mit Gears Pop! kehren die Charaktere aus Gears of War im Funko Pop!-Stil zurück. Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit Funko entwickelt und ist von den Gears of War-Vinyl-Sammelfiguren inspiriert. Die Chaoswelt für Mobilgeräte erscheint 2019 für iOS und Android.

Gears Tactics (Exklusiv)

Gears Tactics ist eine Weiterentwicklung rundenbasierter Taktikspiele und kombiniert Action mit einer charakterorientierten Story. Auf Spieler warten individuell anpassbare Teams und upgradefähige Waffen. Gears Tactics ist außerdem das erste Gears of War-Spiel, exklusiv für Windows 10 erscheint.

Halo Infinite (Exklusiv)

Der Master Chief ist zurück und tritt in Halo Infinite das nächste Kapitel an. Entwickelt von 343 Industries und erstellt mit der neuen Slipspace Engine, feiert Halo Infinite seine Ankündigung auf dem Xbox E3 2018 Briefing mit einer Engine-Demo. Sie bietet einen Einblick in die Zukunft des Halo-Franchise. Release für Xbox One und Windows 10.

Crackdown 3 (Exklusiv)

Release: Februar 2019 für Xbox One und Windows 10. Als Agent mit Superkräften bekämpft man die Kriminalität in einer Welt voller Chaos und Zerstörung. Crackdown 3 wurde von den Microsoft Studios in Zusammenarbeit mit Sumo Digital und Elbow Rocket entwickelt. Das Spiel bietet einen Koop-Chaos-Modus und den Cloud-basierten Multiplayer-Modus Wrecking Zone, in dem es um größtmögliche Zerstörung geht.

Ori and the Will of the Wisps (Exklusiv)

Das vom Wiener Thomas Mahler und seinen Moon Studios entwickelte Sequel Ori and the Will of the Wisps besticht durch Oris immersive Welt, ein dynamisches Kampfsystem, spannende Gegner und herausfordernde Rätsel.

Ori and the Will of the Wisps wird 2019 für Xbox One und Windows 10 PC veröffentlicht.

Sea of Thieves (Exklusiv)

Die Erweiterung Cursed Sails erscheint noch im Juli und sendet Schiffe voller Skelette auf die Weltmeere. Im September kommt mit Forsaken Shores eine gänzlich neue Erweiterung hinzu. Es warten zahlreiche Gefahren, die die Fähigkeiten und Nerven der härtesten Piratencrew auf die Probe stellen. Zu jedem Update gibt es eine zeitlich begrenzte Kampagne, in der die neuen Inhalte vorgestellt werden. Sea of Thieves ist für Xbox One und Windows 10 PC verfügbar – sowie mit einer Xbox Game Pass-Mitgliedschaft als Xbox Play Anywhere-Titel spielbar.

Playerunknown’s Battlegrounds (Konsolenexklusiv)

Für das Battle-Royale-Phänomen Playerunknown’s Battlegrounds erscheinen zwei neuen Karten: Sanhok – eine kleinere, actionreiche Karte, die von den Inseln im Südostpazifik inspiriert ist sowie eine schneebedeckte Karte, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Der neue Trailer enthüllt zusätzlich den War Mode, ein Deathmatch-ähnlicher Battle-Royale-Modus und die Weltpremiere des ballistischen Schilds, einem neuen Tool um schnellen Schutz zu finden. Die Karte Sanhok und der War Mode werden im Spätsommer 2018 auf Xbox One veröffentlicht.

Cyberpunk 2077

Microsoft hat den ersten Trailer zu Cyberpunk 2077 von den Witcher-Entwicklern bei CD Projekt Red präsentiert. Das Open-World-RPG ist in einer gefährlichen Metrople der Zukunft angesiedelt – Night City. Man spielt als V, ein Söldner auf dem Vormarsch, der seinen ersten richtigen Fall bekommen hat. Erscheint für Konsolen und PC.

Devil May Cry 5

Capcom bringt die Action-Serie im Frühling 2019 zurück. Seit die Legion der Hölle in die reale Welt eingetreten ist, sind einige Jahre vergangen. Eine neue dämonische Invasion hat begonnen und die letzte Hoffnung der Menschheit liegt in den Händen der drei einsamen Dämonenjäger – jeder von ihnen bietet eine völlig neue Spielweise. Erscheint für Konsolen und PC.

Dying Light 2

Der zweite Teil der Open-World-Schlachtplatte: Dying Light 2 wirft Speiler in die postapokalyptische Welt eines modernen dunklen Zeitalters. Mit Hilfe von Parkour- und Kampf-Fähigkeiten stellt man sich gegen die Zombie-Horden. Erscheint für Konsolen und PC.

Tom Clancy’s The Division 2

Entwickelt von Ubisoft Massive und denselben Teams, die Tom Clancy's The Division kreierten, setzt Tom Clancy's The Division 2 das Shooter-RPG-Erlebnis in der Open World von Washington D.C. fort.

Das Spiel erscheint am 15. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Zukunftsmusik

Xbox-Boss Phil Spencer bestätigte auch, dass das Unternehmen an der nächsten Konsolengeneration arbeitet. Außerdem plant das Gaming Cloud-Team von Microsoft einen Streamingdienst, mit dem Spiele auf jedem beliebigen Gerät "in Konsolenqualität" zur Verfügung stehen.

Damit es in Zukunft mehr exklusive Game gibt, hat Microsoft zudem das Portfolio der eigenen Entwicklerstudios erweitert. The Initiative ist eine Neugründung, außerdem wurden Playground Games (Forza Horizon), Ninja Theory Hellblade: Senua's Sacrifice), Undead Labs (State of Decay) und Compulsion Games (We Happy Few) aufgekauft.

(red)