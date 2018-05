Mo Salah ist jetzt auch der Top-Knaller in "Fifa 18"

Es tut sich was beim Spiel "Fifa". Nachdem sich der EA-Hit wie angekündigt und passend zum anstehenden CL-Finale am 26. Mai in Kiew die Königsklasse im europäischen Fußball gesichert hat, wurden auch die Stars ihren Leistungen in der abgelaufenen Saison angepasst.

Die Wertungen bei den großen Namen gaben in der Vergangenheit immer mal wieder Anlass zu Diskussionen. Verdient etwa ein Spieler wie Paul Pogba (Manchester United) wirklich jene Top-Werte, die er in "Fifa 18" hat, obwohl seine Auftritte auf dem Rasen nicht immer über alle Zweifel erhaben waren? Andererseits gibt es Spieler, die in der Saison 17/18 so richtig durchgestartet sind, aber bei ihrer Fifa-Wertung noch immer auf dem Stand vor ihrem Durchbruch spielen.

Mo Salah Superstar

Einer von ihnen ist Mohamed, genannt Mo, Salah. Der Ägypter, der den Weg über den FC Basel, Chelsea, Florenz und Rom nach Liverpool gefunden hat, ist die Sensation der Premier League 2017/18. Sagenhafte 32 Tore hat der 25-Jährige in dieser Saison geschossen. Insgesamt sind es sogar 60 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. Das ist mehr als jeder andere Stürmer in Englands Top-Liga und mehr als die meisten Superstars in anderen europäischen Ligen.

Jetzt startet der bescheidene Ägypter – er spendet regelmäßig Millionenbeträge für Benachteiligte in seiner Heimat – auch virtuell voll durch. Denn der Publisher EA Sports hat Salah nun auch im "Fifa 18" zum Top-Knaller gemacht und ihm ein Upgrade verpasst.

Das Resultat: Mit neu 98 statt 93 Gesamtpunkten ist der ägyptische Nationalstürmer so gut wie Lionel Messi. Nur noch Mega-Star CR7 (99 Punkte) ist vor ihm. Und wer weiß? Falls Salah seinen FC Liverpool in Kiew – ausgerechnet gegen Ronaldos Real Madrid notabene – zum Champions-League-Titel ballert, könnte er den Portugiesen sogar überholen oder zumindest mit ihm gleichziehen.

Bald auch auf dem Cover?

Der Stürmer erhielt in allen Bereichen enorme Aufwertungen. Mit einem Gesamtwert von 99 ist er der schnellste Spieler des Spiels – schneller als Arsenal-Rakete Pierre-Emerick Aubameyang und Cristiano Ronaldo (beide 98). Seine Dribbling-Künste wurden neu mit 99 statt 93 Punkten bewertet, seine Passfähigkeiten mit 95 statt 91. In den Bereichen Physis (92 statt 84), Schuss (98 statt 93) und Defensive (65 statt 60) erhielt er ebenfalls deutliche Verbesserungen.

In diesem Zusammenhang erstaunt es nicht, dass der Ägypter bereits als kommender Cover-Star für "Fifa 19" gehandelt wird. Vor allem dann, wenn sein Club auch noch die Champions League gewinnt. Extrem populär ist Salah jetzt schon. In einem von der FIFA-Community ausgerichteten Voting landete er mit über 100.000 Stimmen auf dem ersten Platz. Messi erhielt auf Platz 2 bloß 13.000 Votes. Ronaldo rangiert mit knapp 10.000 Fans auf dem dritten Platz.

Gut möglich, dass Mo Salah das Cover von "Fifa 19" sogar dann zieren wird, wenn sein Rivale CR7 den Siegerpokal in Kiew in die Höhe stemmen darf.

