Mutant, Monster, Mech: Erstes Video zu Rage 2

Rage 2 erscheint zwar erst 2019 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC, der erste Gameplay-Trailer verspricht aber Explosionen am laufenden Band. Der Ego-Shooter soll eine offene Spielwelt bieten, in der vor Jahrzehnten ein Asteroid für ein erbarmungsloses Ödland gesorgt hat. Ganz in "Mad Max"-Manier kämpfen durchgeknallte Fraktionen ums Überleben und der Spieler ist als "Walker", dem letzten Ranger des Vinelands, mittendrin.

"Ausgestattet mit einem großen Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und fremdartigen Kräften macht sich Walker daran, die tyrannische Regierung zu stürzen", heißt es von Bethesda. Der Gameplay-Trailer ist nichts weiter als bombastisch: Mutanten, Monster und Mechs, Explosionen, Schüsse und Buggie-Schlachten.

Das ursprüngliche "Rage" wurde 2011 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht und basierte als erstes Spiel auf der damals bahnbrechenden Grafik-Engine id Tech 5. Das Spiel wurde von Kritikern extrem positiv bewertet, da es weg von der reinen Shooter-Mechanik ging und geschickt Kampffahrzeug-, Rennspiel- und einfache Rollenspiel-Elemente miteinbezog.

