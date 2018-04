Neue Games im Video-Check: Es spricht!

"Heute"-Fazit zu Meisterdetektiv Pikachu:

"Meisterdetektiv Pikachu ist auf mehreren Ebenen überraschend. Einerseits die ungewöhnliche Prämisse eines sprechenden Pikachu mit tiefer Stimme, andererseits das durchdachte und spaßige Rätsel-Gameplay. An den Kopfnüssen wird man sich nicht den Kopf zerbrechen, doch die nette Handlung mit vielen Zwischensequenzen trägt förmlich durch das Detektivabenteuer. Eine erfrischende Ergänzung für den Pokémon-Kosmos!"

"Heute"-Fazit zu Owlboy:

"Schrullig, originell, leichtfüßig und lustig: Owlboy merkt man zu jeder Sekunde an, dass sich die Entwickler Zeit genommen haben. Prompt ist das Indie-Game nach seinem Erscheinen auf Platz eins in den Steam-Charts geklettert – und dürfte wohl auch in der einen oder anderen Bestenliste noch ein Plätzchen finden."

(red)