Neue Games im Video-Check: Schlicht genial

"Into the Breach" verzichtet auf Massenschlachten und schickt stattdessen PC-Taktiker mit drei Einheiten auf zufallsgenerierte, 8 mal 8 Felder große Karten, wo es gilt, riesige Insekten in wenigen, fein aufeinander abgestimmten Zügen schachmatt zu setzen.

Ja, die Grafik ist ebenso schlicht wie die Idee - und dennoch ist "Into the Breach" hochkomplex und dank einer raffinierten Künstlichen Intelligenz von Anfang an fordernd ... Ebenfalls im Check: "Mulaka", "Alto's Odyssey" und "de Blob 2".

(red)