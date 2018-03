Ni No Kuni 2: Rollenspiel für Groß und Klein

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs ist ab dem 23. März erhältlich. Es handelt sich um eine liebevoll erdachte Geschichte in einer fantastischen Welt.

Der berühmte japanische Entwickler Level-5 hat sich dafür mit dem ehemaligen Studio-Ghibli Animateur Yoshiyuki Momose und dem Komponisten Joe Hisaishi zusammengetan.

In der Welt von Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs betreten Spieler das Königreich Ding Dong Dell, in dem Katzen, Mäuse und Menschen friedlich miteinander leben. Nach einem verräterischen Putsch sieht sich der junge König Evan gezwungen, aus seinem Reich zu fliehen.

(red)