Nintendo verpasst Luigi Beule in der Hose

Der japanische Spielehersteller Nintendo hat Bilder der Spielfiguren des kommenden Switch-Spiels "Mario Tennis Aces" Promo-Bilder veröffentlicht. Am Bild der Spielfigur Luigi (der Bruder von Nintendo-Maskottchen Mario) entdeckten Fans eine vielsagende Beute.

Die sozialen Medien liefen natürlich sofort heiß. Großaufnahmen der Beule – und es ist definitiv eine Beule in der Hose – wurden von mehreren Usern gepostet und heiß diskutiert.



The difference between Tumblr and Twitter is that Twitter users are all upset about Luigi's dick bulge because they're so fucking basic and Tumblr users are doing Algebra to figure out that it's roughly 3.7" flacid and they're so happy for him to have a dick. pic.twitter.com/BlQynFRaZd