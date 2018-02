PS4 lädt Spiel, fordert DANACH zum Kauf auf

Die überarbeitete Neuauflage des Klassikers Shadow of the Colossus ist ein tolles Spiel geworden – lesen Sie hier den "Heute"-Gametest. Es ist trotzdem ärgerlich, wenn die PlayStation 4 das Spiel unaufgefordert aus dem Internet herunterlädt – ohne dass man es gekauft hat.

Game auf der Festplatte, aber nicht spielbar

Genau das ist dem amerikanischen Journalisten Daniel Bloodworth passiert. Auf Twitter schilderte er sein Erlebnis. Plötzlich lud die Konsole ohne Vorwarnung das 14 Gigabyte große Spiel herunter. Allerdings wurde ihm das Game nicht geschenkt, denn die Anwendung war gesperrt. Um loszocken zu können, wäre ein Kauf von Shadow of the Colossus im digitalen PlayStation Store erforderlich gewesen.

So I may have to wait until the download is complete to confirm, but this looks like a new twist on automatic downloads. Looks like it will put the whole thing on my drive then ask if I want to buy it.