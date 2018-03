Österreich-Start: Das bringt PlayStation Now

PlayStation Now für die PlayStation 4 erlaubt den Zugriff auf einen großen Katalog namhafter Spiele. Der Cloud-Dienst bietet hunderte PS3- und PS4-Games. Statt Spiele einzeln in Form von Disc oder Download zu kaufen, wählen Now-Nutzer einfach das gewünschte Spiel und starten es beinahe so schnell wie bereits installierte Titel. Die Spiele-Software selbst läuft nämlich auf den Sony-Servern, Steuerungsbefehle und Spielegrafik werden ohne merkliche Verzögerung via Internet übertragen.



Die Nutzung von PlayStation Now ist simpel und komfortabel, nur eines macht der Streaming-Dienst dem Gamer schwer: Die Wahl des Spiels, das er gerade nutzen will. Denn der PlayStation Now-Abonnent kann sich so viele Titel aus der kontinuierlich wachsenden Bibliothek nach Hause streamen, wie er will – ganz ohne Zeit- und Downloadbeschränkungen.



PlayStation-Spiele ohne PlayStation spielen



Der PlayStation Now-Service steht nicht nur PS4-Besitzern zur Verfügung, sondern kann auch auf Windows-PCs oder -Laptops genutzt werden. Damit lassen sich auch PlayStation-exklusive Abenteuer wie "The Last of Us" oder "Uncharted" von PC-Spielern erleben. Dank Speichern des Spielstands in der Cloud kann zudem beliebig zwischen allen PS Now-kompatiblen Geräten gewechselt werden.

Falls also der Fernseher für die Familie freigegeben werden muss, lässt sich schnell und einfach auf den PC wechseln und dort die gesamte Funktionalität des Spiels nutzen - sogar etwaig vorhandene Online-Multiplayer-Modi. PlayStation Now empfiehlt eine Verbindungsgeschwindigkeit von mindestens 5 MBit/Sekunde. Zu den bereits vorhandenen über 500 Spielen kommen jeden Monat neue hinzu. PlayStation Now kostet 14,99 Euro pro Monat. Die 25 besten Spiele auf PlayStation Now haben wir hier zusammengefasst.

