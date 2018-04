Das sind die Gratis-Games bei PS Plus im Mai

Sony hat eine Liste jener Games veröffentlicht, die von Abonnenten des PlayStation Plus-Service im Mai kostenlos heruntergeladen werden können.

Beyond: Two Souls

Ein Highlight für PS4 ist Beyond: Two Souls vom französischen Studio Quantic Dream, das auch hinter Heavy Rain und dem kommenden PS4-Highlight Detroit: Become Human steht. Ellen Page (Juno) und Willem Dafoe (Spider-Man) führen durch eine Handlung, im Zuge derer man neben dem Mädchen Jodie Holmes (Page) auch ein mysteriöses Geisterwesen steuert.

Rayman Legends

Ebenfalls dabei: Ubisofts Jump-and-Run Rayman Legends. Während eines 100-jährigen Nickerchens haben sich die Albträume vermehrt und ausgebreitet und schrecklichere Monster erschaffen als jemals zuvor. Diese Kreaturen sind der Stoff, aus dem Legenden sind … Als es Murfy gelingt, Rayman und Globox aufzuwecken, muss er ihnen helfen, diese Albträume zu bekämpfen und die Kleinlinge zu retten!

Alle Games im Überblick:

• Beyond: Two Souls (PS4)

• Rayman Legends (PS4)

• Risen 3: Titan Lords (PS3)

• Eat Them (PS3)

• King Oddball (PS Vita)

• Furmins (PS Vita)

Alle Games können ab dem 1. Mai von PlayStation Plus-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

Das Digital-Telegramm 2018

