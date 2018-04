Red Bull bringt Mega-LAN-Party nach Wien

Von 2. bis 4. November 2018 veranstaltet Red Bull mit "pLANet one" in der Wiener Metastadt ein Esports-Event, bei dem auf PC, Konsole und Smartphone kompetitiv gespielt wird.

Umfrage Wie oft gamen Sie? Bis zu drei Stunden pro Woche.

Bis zu zehn Stunden pro Woche.

Mehr als zehn Stunden pro Woche.

Ich game gar nie.

Weil sozial mehr Spaß macht!



Auf rund 2.000 Quadratmetern wird die österreichische Community auf der 500 Gamer starken LAN ihre Lieblingsgames in einem Turniermodus spielen, der als "einmalig" bezeichnet wird. Mit Details wollen die Veranstalter noch nicht herausrücken.

Die Turniermodi sollen professionelle Teams genauso herausfordern wie Hobbyspieler, die sich einmal im LAN-Ambiente messen wollen.

Top-Teams vertreten

Philipp Stockinger, Vize-Obmann bei Österreichs größtem Esports-Verein Austrian Force: "Wir werden am Red Bull pLANet one in voller Stärke vertreten sein. Zugleich finde ich es cool, dass das Event auch für Gamer und Esports-Enthusiasten die nicht professionell organisiert sind, geeignet ist und sich so die gesamte Community angesprochen fühlen darf. Das tut dem Österreichischen Esports gut!"

Zahlreiche Preise, Videowalls, Live-Scoreboards, ein Cosplay-Contest, Stargäste, eine Aftershow-Party, Show-Turniere und noch einiges mehr sollen die LAN-Party zum Traum aller Gamer machen.

In den nächsten Monaten wird schrittweise mehr über das Event verraten, bis die letzte Frage geklärt ist. Die Voranmeldung ist bereits möglich.

Das Digital-Telegramm 2018

(red)