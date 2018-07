Tickets für Wiener Mega-LAN-Party jetzt erhältlich

"Red Bull pLANet one" lockt mit einem neuartigen Liga-Modus, bei dem auf drei Plattformen (Mobile, PC, Konsole) gespielt wird. Jeder soll sich messen können. In sieben Hauptturnieren, werden die prominenten Games FIFA 19, Rocket League, CS:GO, F1, Hearthstone, League of Legends oder Overwatch in klassischen Turnierbäumen bis zum Finale gespielt.

In der parallel laufenden 36h Liga können sich alle Gamer der Veranstaltung in verschiedensten Spielen bis Sonntag Nachmittag messen und in jeder Stunde Punkte sammeln. Wer in diesem Modus in zwei Games antritt, kann sogar doppelt so viele Punkte holen. Auf die Sieger der Turniere und der 36h Liga warten Preisgelder, Hardware und ein Rundflug mit der legendären Douglas DC6.

Tickets erhältlich

Wer seine eigene Hardware nicht mitnehmen möchte, könnte Premium-LAN-Seat-Tickets zum Preis von 99 Euro erstehen und so auf bereits aufgebauter Ausstattung von Acer Predator und Maxnomic spielen. Diese Plätze waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft.

Das Basis-Ticket für Teilnehmer kostet 39 Euro, das "LAN+"-Ticket 49 Euro. Besucher-Tickets sind kostenlos und erfordern lediglich eine Anmeldung auf der offiziellen Website.



Video: Red Bull

