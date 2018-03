Retro-Fieber total – der "Brotkasten" ist zurück

Nostalgie hat auch in der aktuellen Gamer-Szene Hochkonjunktur. Am Wochenende kommt mit "Ready Player One" ein Film in die US-Kinos (und ab dem nächsten Donnerstag auch zu uns), der die spektakulären Möglichkeiten von VR genau so euphorisch zelebriert wie die pixeligen Anfänge der Game-Geschichte, mit Klassikern wie "Space Invaders" oder "Adventure".

Im Trend liegt Retro-Gaming schon länger. Nintendo etwa hat in den letzten Jahren seine 8- und 16-Bit-Konsolen NES und SNES neu aufgelegt und mit vorinstallierten Games auf den Markt gebracht. Die Aktion war ein Erfolg: Mehr als vier Millionen Mal wurde der NES Classic Mini verkauft. Deshalb hat Nintendo für 2018 eine Fortführung der Produktion der lange Zeit ausverkauften neuen Version der Retro-Konsole angekündigt.

Neuauflage im Kleinformat

Vom Hype profitieren will auch der Hersteller Retro Games, der die Kult-Konsole C64 als Mini-Version auf den Markt bringt. 1982 war die auch als "Brotkasten" bekannte Konsole an der CES in Las Vegas erstmals vorgestellt worden. In den folgenden Jahren trat der C64 seinen Siegeszug durch die Wohn- und Kinderzimmer an. Der Schwarzhandel mit den Games – Floppy-Disc, anyone? – florierte, der C64 wurde zu einem der erfolgreichsten Spielcomputer aller Zeiten.

Heute, 36 Jahre nach dem Original-Release, ist der C64 als Mini-Version offiziell wieder erhältlich. Die vielerorts bereits ausverkaufte Neuauflage ist zwar rund 50 Prozent kleiner als das Original, sieht sonst aber genau gleich aus. Ausgeliefert wird der C64 Mini mit einem Joystick und einer Tastatur. Letztere ist nur ein optisches Gimmick, allerdings lässt sich ein Keyboard per USB-Port anschließen. So ließe sich die Konsole als Heimcomputer nutzen.

Mitgeliefert wird außerdem ein HDMI-Kabel, mit dem der C64 ein Signal in 720p-Auflösung an den Fernseher sendet. Laut Retro Games gibt das Gerät Spiele im originalen 4:3-Format wieder und bietet einen amerikanischen sowie einen europäischen Display-Modus. Preislich bewegt sich die Kult-Konsole bei 80 Euro.

Spiele, Spiele, Spiele

Passend zum Namen wird die Retro-Konsole mit 64 vorinstallierten Games geliefert. Darunter sind unvergessene Kinderzimmer-Klassiker wie "California Games", "Impossible Mission", "Winter Games", "Pitstop II", "Creatures" oder das geniale "Boulder Dash".

Genau wie damals – oder zumindest fast: Heute lassen sich Spielstände und Levels speichern, was früher nicht möglich war und oft für Verzweiflung bei Gamern sorgte. Aber irgendwo hat die Nostalgie selbst für Retro-Fans ihre Grenzen.

Man darf gespannt sein, ob sich der "Brotkasten" im Jahr 2018 erneut wie geschnittenes Brot verkaufen wird. Einen Auftritt in "Ready Player One" hat der C64 übrigens auch – im Original, nicht als Mini-Version, versteht sich.

