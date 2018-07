Ronaldo bringt FIFA 19 in Schwierigkeiten

Sommerzeit ist Transferzeit. Und bevor das Wechsel-Theater so richtig in Fahrt kommt, ist der Hauptact schon durch: Weltfußballer Cristiano Ronaldo wechselt nach Italien zu Juventus Turin.

Was die einen freut, ist für die Fans von Real Madrid ein Grund zum Heulen. Doch nicht nur für sie. Auch bei EA, dem Entwickler der populären "Fifa"-Reihe, rauchen seit dem Ronaldo-Transfer die Köpfe. Denn das mit viel Tamtam angekündigte neue Spiel "Fifa 19" muss nun umgekrempelt werden.

Das Cover und andere Probleme

Ab Saisonbeginn der Serie A in Italien wird Ronaldo im schwarz-weiß-gestreiften Leibchen von Juve auflaufen. Auf dem Cover von "Fifa 19", Verkaufsstart am 28. September, sollte der Weltfußballer im Real-Trikot posieren. Da sind die Grafiker also nicht nur für die Cover-Nachbearbeitung gefragt. Auch im Spiel muss der Portugal-Star geändert werden – und mit ihm die beiden Teams von Juve und Real.

Ohnehin dürften die Entwickler den Transferticker derzeit mit Schweiß auf der Stirn beobachten. Denn der CR7-Wechsel wird wohl zu einem Sesselrücken der Superstars führen: Eden Hazard von Chelsea zu Real als CR7-Nachfolger? Juves Gonzalo Higuain dafür nach London? Mario Mandzukic zurück zu Bayern?

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, doch die kommenden Wochen werden das Bild der europäischen Top-Teams definitiv verändern – und damit auch die Mannschaften in "Fifa 19". Nicht zuletzt, weil der Fußballklassiker in diesem Herbst erstmals mit der Champions League kommt, und das Aufeinandertreffen der Superstars mit ihren Club-Mannschaften eine der größten Veränderungen (und Freuden) in der "Fifa"-Serie darstellt.



Neymar statt Ronaldo?

Auch für den beliebten Story-Modus hat der CR7-Transfer Konsequenzen. Im Spielmodus "The Journey" übernimmt man die Rolle von Jungstar Alex Hunter und kämpft sich nach oben. Im dritten Jahr soll es für Hunter bis in die Champions League gehen – mit Cristiano Ronaldo in einer wichtigen Rolle. Auch da müssen die Entwickler also nochmals ran.

Gerüchte lassen in dieser volatilen Situation auch nicht lange auf sich warten. Bereits wird von diversen Portalen kolportiert, EA habe angesichts der neuen Entwicklung den brasilianischen Star Neymar sowohl als kommenden Coverboy als auch als Hauptfigur in "The Journey" ins Auge gefasst. Doch der ist nach seinen Schauspieleinlagen an der WM in die Abstiegsregion in Sachen Fan-Gunst abgerutscht und alles andere als ein Sympathieträger.

Kommt dazu: Der PSG-Star wird ebenfalls bei Real als CR7-Nachfolger gehandelt. Spannend – und anstrengend – bleibt das Transfer-Theater für die "Fifa 19"-Macher also auf jeden Fall.

