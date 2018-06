Stunt-Fahrer stellt Ihre Game-Szenen real nach

Ubisoft und Red Bull Media House laden zu "Face Your Ride". Dabei können Spieler die verrückten Stunts aus The Crew 2 in der Open Beta vom 21. bis 25. Juni auf Playstation 4, Xbox One und PC auf der Seite www.faceyourride.com einreichen und sie Realität werden lassen. Der Gewinner staubt eine gemeinsame Stuntfahrt mit Red Bull Trophy Truck-Fahrer Bryce Menzies ab.

"Für The Crew 2 haben wir mit über 50 prestigeträchtigen Marken zusammengearbeitet, um unsere Spielwelt so realistisch wie nie zuvor zu gestalten", sagt Stéphane Jankowski, Producer bei Ubisoft Ivory Tower. "Mit Red Bull Media House konnten wir die Zusammenarbeit abermals erweitern und über Videospiele hinaus Erlebnisse erschaffen. Face Your Ride ist für uns die perfekte Möglichkeit, unser Spiel noch enger mit der echten Motorsport-Szene von heute zu verbinden."

Von Küste zu Küste

Außerdem haben alle The Crew 2-Open-Beta-Spieler die Möglichkeit, an einer von vier "Red Bull Drifter Shifters"-Events teilzunehmen und dabei mit ausgewählten und offiziellen Red Bull-Fahrzeugen durch die offene Spielwelt zu fahren, darunter den Formel 1 RB13, einen Red Bull Buggy, der Bryce Menziez Pre-Runner Truck und viele mehr.

The Crew 2 erscheint weltweit am 29. Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Von Küste zu Küste können die Rennfahrer Amerika erkunden und gegeneinander um den Titel des größten Motorsport-Champions antreten. Dabei können sie eine Vielzahl exotischer Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge sammeln, mit denen sie die Motorsportszene auf dem Land, zu Wasser und in der Luft dominieren.

