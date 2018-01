Super Bowl? So geht er mit Madden NFL 18 aus

Zuletzt schafften es die Philadelphia Eagles 2013 in die Playoffs, dieses Jahr lieferte man aber eine starke Saison ab. 13 Siege und nur drei Niederlagen brachten den Adlern aus Philadelphia den ersten Platz in der National Football Conference (NFC). Derber Rückschlag am Ende: Star-Quarterback und "MVP"-Kandidat Carson Wentz fehlt, er zog sich im Spiel bei den Los Angeles Rams einen Kreuzbandriss zu.

Ersatz-Quarterback Nick Foles muss her. Er galt in seiner College-Zeit als enormes Talent, jedoch mit Aufs und Abs. 2012 wurde er von den Eagles an 88. Stelle des NFL-Drafts gewählt. Bis 2014 blieb er bei den Eagles und stellte 2013 einen unglaublichen Rekord auf: Im Spiel gegen die Oakland Raiders brachte Foles sieben Touchdown-Pässe an den Mann – damit war er der jüngste Spieler in der Geschichte der NFL, dem dies gelang.

Am Tiefpunkt angelangt

Dann das Tief: weniger Touchdowns, mehr eingesteckte Interceptions. 2015 wurde zur Horror-Saison, Foles erzielte bei den St. Louis Rams in elf Spielen gerade einmal sieben Touchdowns, wünschte sich die Entlassung und heuerte 2016 bei den Kansas City Chiefs als Ersatzmann an. Dann unterschrieb er allerdings wieder bei den Eagles, als Ersatzmann von Wentz. Eine "Wiedergeburt": gegen die Minnesota Vikings mit der besten Defensive der Liga drosch Foles drei Touchdowns aufs Feld.

Nun stehen die Eagles zum insgesamt dritten Mal im großen Finale der NFL – das letzte Mal war dies 2005 der Fall. Gegner am 5. Februar, damals wie heute: Die New England Patriots. Nicht nur die NFL-Geschichte zeigt, dass man "Underdogs" und "Longshots" – die Spieler die man nicht auf dem Schirm hat und die dann über sich hinauswachsen – nicht unterschätzen darf.

Wir spielen den Super Bowl

Was passt da besser, als den Super Bowl schon vorab mit der Madden-Spielreihe von Electronic Arts zu simulieren? Schließlich dreht sich in Madden NFL 18 alles um den Weg eines Footballtalents in die NFL. Devin Wade, der Name des Protagonisten im Modus "Longshot", galt als Riesentalent, brach während seiner College-Karriere jedoch unter dem Druck zusammen. Er bekommt eine zweite Chance. Am Ende erfüllt er sich den Traum von der NFL und erhält einen Vertrag bei seinem Lieblingsteam der Kindheit.

Und wie geht nun der Super Bowl mit "Longshot" Nick Foles aus? Wir haben den Super Bowl mit Madden NFL 18 simuliert. Und es wurde spannend. Die Philadelphia Eagles gehen im ersten Viertel schnell mit 7 - 0 in Führung und erhöhen den Vorsprung danach auf 14 - 0. Kurz vor Schluss des ersten Viertels scheitern die New England Patriots zwar mit einem Touchdown, holen aber Punkte durch das Field Goal: 14 - 3.

Was für eine Aufholjagd!

Das zweite Viertel bleibt lange ruhig, dann revanchieren sich die Adler mit einem Field Goal: 17 - 3. Kurz vor Schluss schockt die Patriots ein weiteres Field Goal, mit 20 - 3 geht es in die Pause. Die Patriots starten Anfang des dritten Viertels ihre vermeintliche Aufholjagd, allerdings ist vorerst wieder nur ein Field Goal drinnen: 20 - 6. Gegen Ende des Viertels schaffen das aber auch die Eagles: 23 - 6.

Dann schlagen die Patriots im letzten Viertel zu: Touchdown und PAT, 23 - 13. Acht Minuten vor Schluss ein weiteres Field Goal der Patriots, es steht nur mehr 23 - 16. Und es wird noch spannender: Touchdown und PAT für die Patriots, sechs Minuten vor Schluss steht es 23 - 23. Nicht einmal 60 Sekunden vor dem Ende fällt die Entscheidung, und was für eine.

Die Sensation ist geschafft

Per Field Goal schaffen die Philadelphia Eagles die Sensation und bringen das 26 - 23 über die Zeit. Da macht es auch wenig, dass nicht "Longshot" Foles zum MVP gekürt wird, sondern Quarterback-Superstar Tom Brady. Dass ein Spieler eines unterlegenen Teams zum MVP wird, gab es übrigens zuvor erst einmal. Chuck Howley verlor mit den Dallas Cowboys beim Super Bowl V 1971 gegen die Baltimore Colts mit 13 - 16.

