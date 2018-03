Super Smash Bros. kommt auf Nintendo Switch

Super Smash Bros. erscheint noch 2018 Jahr exklusiv für Nintendo Switch. Nintendo präsentierte in dem Nintendo Direct-Livestream mehr als ein Dutzend Spieleneuheiten sowohl für die Konsole Nintendo Switch als auch für die mobilen Geräte der Nintendo 2DS & 3DS-Familie.

Super Smash Bros.

Der nächste Teil der Super Smash Bros.-Reihe erscheint 2018 für Nintendo Switch. Im Ankündigungstrailer waren viele bekannte Gesichter zu sehen, darunter Mario, Link und die Inklinge aus der Splatoon-Reihe.

Neuer Einzelspieler-Modus für Splatoon 2

Noch diesen Sommer können Splatoon 2-Spieler den kostenpflichtigen Download Splatoon 2: Octo Expansion erwerben. Er erweitert das Spiel um einen komplett neuen Einzelspieler-Modus. Spieler schlüpfen in die Rolle von Agent 8, einem weiblichen Oktoling ohne Gedächtnis. Sie kämpfen sich durch 80 Missionen und tauchen dabei in eine Geschichte ein, die neues Licht auf besonders beliebte Spielcharaktere wirft.

Wer den neuen Modus durchspielt, kann künftig auch die Multiplayer-Farbschlachten als Oktoling bestreiten. Die Splatoon 2: Octo Expansion kann, obwohl sie erst im Sommer erscheint, schon jetzt im Nintendo eShop für 19,99 Euro gekauft werden. Beim Kauf erhalten die Spieler Okto-Ausrüstungsgegenstände, mit der sie ihre Spielfiguren sofort ausstatten können.

Umfangreiches Splatoon 2 Update

Im April, also noch vor der Erweiterung, steht ein umfangreiches, kostenfreies Update für Splatoon 2 an. Die kommende Version 3.0 enthält mehr als 100 neue Ausrüstungsgegenstände sowie weitere Arenen, die im Laufe des Frühjahrs erscheinen werden, darunter die Steinköhler-Grube, das Camp Schützenfisch und der Flunder Funpark. Obendrein wird eine neue, extrem hohe Rangstufe eingeführt: Im Rang X geht es noch eine Spur härter zu als bei S+.

Mario Tennis Aces

Mario-Fans, die sich mit den bekannten Charakteren aus dem Pilzkönigreich in dieses Tennis-Turnier stürzen, steht ein ganzes Arsenal von Schlägen und Strategien zur Verfügung. Bis zu vier Spieler können sich im Multiplayer-Modus – sofern sie das passende Zubehör haben - über die lokale oder die Online-Verbindung packende Matches liefern. Dazu kommt der Story Modus mit kreativen Boss-Kämpfen. Das Spiel erscheint am 22. Juni exklusiv für Nintendo Switch.

Nintendo lädt alle Mario-Fans demnächst zu einem kostenlosen Mario Tennis Aces Pre-Launch Online-Turnier ein. Details dazu werden noch bekanntgegeben. In der Demo können sich die Spieler noch vor dem Verkaufsstart probeweise Online-Matches liefern. Wer daran teilnehmen möchte, muss lediglich die Demo aus dem Nintendo eShop auf seine Nintendo Switch laden.

Kirby Star Allies

Am 16. März feiert Kult-Star Kirby seine Premiere auf Nintendo Switch. In dem Jump & Run-Abenteuer Kirby Star Allies betreten die Spieler Traumpaläste, in denen Kirby die beliebtesten Helden seiner Spielserie zu seinen Traumfreunden machen kann. Von Zeit zu Zeit sorgen kostenlose Updates für weitere Freunde. Das erste dieser Updates kommt schon am 28. März und bereichert das Spiel um die klassischen Charaktere Max und Gooey und die Heldenriege Rick & Kine & Coo. Eine kostenlose Demo-Version dieses exklusiven Nintendo Switch-Titels ist im Nintendo eShop erhältlich.

Octopath Traveler

Spieleproduzent Masashi Takahashi von Square Enix hat in seinem Part des Nintendo Direct-Videos neue Einzelheiten zu dem Rollenspiel bekanntgegeben, darunter auch den endgültigen Namen: Octopath Traveler. Darüber hinaus stellte er zwei weitere Hauptcharaktere vor – Tressa, die Händlerin, und Alfyn, den Apotheker, – sowie die Möglichkeit, jeder Figur mehrere Berufe zuzuweisen.

Octopath Traveler startet am 13. Juli – ebenfalls exklusiv für Nintendo Switch. Am selben Tag erscheint die Octopath Traveler: Traveler’s Compendium Edition, eine Sonderausgabe des Spiels. Sie enthält ein stilvolles Pop-up-Buch, eine für das Abenteuer sehr nützliche Landkarte und die Nachbildung einer Münze, wie sie im Spiel verwendet wird.

Captain Toad: Treasure Tracker

Ursprünglich für Wii U veröffentlicht, landet Captain Toad: Treasure Tracker nun am 13. Juli auch auf Nintendo Switch. Die verbesserte Version überrascht mit neuen Stages, die auf den verschiedenen Ländern aus Super Mario Odyssey beruhen. Darüber hinaus können sich Freunde und Familie gemeinsam ins Abenteuer stürzen, indem sie sich ein Joy-Con-Paar teilen. Einer steuert dann Captain Toad, der andere unterstützt ihn, zum Beispiel, indem er ihm Feuerschutz gibt. Ebenfalls am 13. Juli kommt eine Nintendo 3DS-Version von Captain Toad: Treasure Tracker in den Handel. Sie glänzt mit 3D-Grafiken und Touchscreen-Steuerung.

Weitere Ankündigungen

Am 10. Juli erscheint die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für Nintendo Switch. Sie lockt mit drei komplett überarbeiteten Versionen der ersten drei Crash Bandicoot-Titel.

Alle Nintendo Switch-Besitzer dürfen sich auf ein ebenso prächtiges wie ätherisches Remake des Action-Adventure-Klassikers Okami freuen. In der Nintendo Switch-Version von Okami HD können sie den Göttlichen Pinsel im Handheld-Modus per Touchscreen schwingen. Im Tisch- und im TV-Modus nutzen sie dazu die bewegungsgesteuerten Joy-Con. Das Spiel, in dem es Gegner zu besiegen und Rätsel zu lösen gilt, wird ab Sommer im Nintendo eShop erhältlich sein.

Die South Park-Gang ist mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zurück – mit einem unverschämt coolen Superhelden-Rollenspielabenteuer. Und dank Nintendo Switch können die Spieler jetzt überall und jederzeit in South Park vorbeischauen. Zusätzlich zum Hauptspiel können sie auch alle seine Extra-Inhalte erwerben. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe startet am 14. April auf Nintendo Switch.

Sushi Striker: The Way of Sushido: Ursprünglich auf der E3 2017 für Nintendo 2DS & 3DS angekündigt, erscheint Sushi Striker: The Way of Sushido nun auch für Nintendo Switch. Das Game erscheint am 8. Juni sowohl für Nintendo Switch als auch für Nintendo 2DS & 3DS.

Dark Souls-amiibo

Das Remake des gefeierten und Genre-prägenden Original-Titels Dark Souls startet am 25. Mai auf Nintendo Switch. Am selben Tag erscheint eine neue amiibo-Figur, die auf Solaire von Astora beruht. Wer die NFC-Schnittstelle mit ihr berührt, kann von Beginn an und jederzeit die beliebte "Gelobt sei die Sonne"-Geste ausführen, die man sich sonst nur durch besonders eifriges Spielen verdienen kann.

Wer das Spiel einmal ausprobieren möchte, kann an einem kostenlosen Netzwerktest teilnehmen, der zu einem späteren Zeitpunkt im eShop zur Verfügung stehen wird. Dabei kann man noch vor dem Verkaufsstart einen Teil von Dark Souls: Remastered herunterladen, spielen und dabei die einzigartigen Online-Funktionen des Spiels kennenlernen. Details zum Netzwerktest werden demnächst bekanntgegeben.

Travis Strikes Again: No More Heroes

Wenn Travis Touchdown die Spielewelt betritt, sollte man sich auf Randale epischen Ausmaßes gefasst machen. Die jüngste Folge der kultigen No More Heroes-Reihe umfasst nicht weniger als sieben Spiele - darunter ein Action-, ein Renn- und ein Puzzle-Spiel. Mit je einem Joy-Con gewappnet, können sich zwei Spieler in der kooperativen Multiplayer-Action zusammentun. Travis Strikes Again: No More Heroes startet noch in diesem Jahr exklusiv auf Nintendo Switch.

Little Nightmares: Complete Edition

Die preisgekrönten Tarsier Studios haben mit Little Nightmares einen schaurig-schönen Rätsel-Plattformer entwickelt, der ab 18. Mai auf Nintendo Switch für Gänsehaut sorgt. Die Complete Edition enthält von vorneherein zwei Spukgeschichten - die von Six und die vom Ausreißer Kid. Und mit dem separat erhältlichen Pac-Man amiibo lässt sich sogar die Pakku-Maske freispielen.

Undertale

Das millionenfach verkaufte Rollenspiel entert nun auch Nintendo Switch. Besonderes Merkmal: Zwar müssen auch in diesem Rollenspiel Konflikte ausgetragen werden – friedliche Lösungen sind aber immer möglich. Genaueres über den Marktstart wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Hyrule Warriors: Definitive Edition

Dutzende von Charakteren aus der Kultserie The Legend of Zelda treffen in Hyrule Warriors: Definitive Edition aufeinander. Ab 18. Mai tauchen sie auf Nintendo Switch gemeinsam in ein hochklassiges Action-Spiel ein.

ARMS-Testpunch

Ab 31. März heißt es drei Tage lang „Ring frei!“ für einen neuen weltweiten Testpunch in dem witzigen und strategisch anspruchsvollen Box-Spektakel ARMS. Die Nintendo Switch-Fans können dabei ausgewählte Modi des Kampfspiels kostenlos ausprobieren. Wer in den virtuellen Ring steigen möchte, muss dazu nur den Testpunch vom Nintendo eShop auf seine Konsole laden.

Neues für Nintendo 2DS & 3DS

WarioWare Gold: Die WarioWare-Serie ist wieder da. Am 27. Juli startet sie mit WarioWare Gold erstmals – und exklusiv – auf den mobilen Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie. Unter den 300 rasanten Minispielen finden sich Klassiker genauso wie komplett neue Späße..

Luigi’s Mansion: Das ursprüngliche Luigi’s Mansion, mit dem 2002 der Nintendo GameCube hierzulande an den Start ging, kommt noch in diesem Jahr als exklusives Remake für Nintendo 2DS & 3DS heraus.

Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise: Ähnlich wie das 2017 erschienene Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen ist auch dieser neue Nintendo 2DS & 3DS-Titel das Remake eines klassischen Mario & Luigi-Rollenspiel-Abenteuers. Das Game erscheint 2019 exklusiv für die Nintendo 2DS & 3DS-Familie.

Dillon’s Dead-Heat Breakers: Action trifft auf Tower Defense in diesem brandneuen Titel. Die Spieler übernehmen darin die Rolle des Rangers Dillon, der sich mit den Mii-Charakteren des Spielers und seiner Freunde zusammentut. Weil Dillon ein Gürteltier ist, ist es nur stimmig, dass die Mii hier in ihrer tierischen Version erscheinen. Dillon’s Dead-Heat Breakers für Nintendo 2DS & 3DS ist ab 25. Mai im Handel und im Nintendo eShop zu haben.

