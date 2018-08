Dieses Battle-Royale-Game hat einen Schuss weg

Battle-Royale-Games wie "Fortnite" und "Playerunknown’s Battlegrounds" sind in der Regel eine grimmige Angelegenheit. Gekämpft wird im Stil von "The Hunger Games" bis zum letzten Mann oder zur letzten Frau (siehe Box). Wer überleben will, muss die anderen wegputzen, bevor er selbst das Zeitliche segnet. Wer stirbt, bleibt bis zur nächsten Runde tot.

Battle Royale



Battle-Royale-Games sind derzeit extrem populär, viele Gamestudios erweitern ihre Action-Games um Battle-Royale-Modi. Zu den bekanntesten Titel des Genres zählen "Fornite Battle Royale", "PUBG", "Radical Heights" und "H1Z1: Battle Royale". Die Games funktionieren nach dem Last-Man-Standing-Prinzip: Mehrere Spieler werden in die Spielarena verfrachtet, nur ein Kämpfer, respektive eine Kämpferin überlebt am Ende. Als ersten Schritt müssen sich die Spieler allerdings mit Waffen, Munition und allenfalls weiteren Hilfsmitteln eindecken. In den Games verkleinert sich die Spielarena zudem stufenweise, so dass die Spieler am Ende zwangsläufig aufeinandertreffen. Weil sozial mehr Spaß macht!



Die Entwickler des Gamestudios Landfall kennen als Battle-Royale-Veteranen mit mehreren hundert Stunden Kampferfahrung das Genre natürlich aus dem Effeff. Landfall ist aber auch bekannt dafür, jeweils zum 1. April den absurdesten Fantasien freien Lauf zu lassen. Das Studio hatte sich bereits mit dem Game "Clustertruck", in dem es um nichts anderes geht, als endlos von Truck zu Truck zu springen, eine Fangemeinde geschaffen und diese mit dem "Totally Accurate Battle Simulator", kurz "TABS", erweitert. Kurz darauf folgte mit "TABZ" eine Parodie auf den Zombie-Simulator "DayZ". "TABZ" steckte zwar voller Fehler, aber machte nichtsdestotrotz Spaß, weil es den ganzen Ernst von Shootergames ins Absurde führte.

Server im Nu überlastet

Diesen April hat Landfall nachgeladen und das Game "Totally Accurate Battlegrounds", kurz "TABG", geschaffen – eine groteske und herzerfrischende Parodie auf die aktuellen Battle-Royale-Spiele wie "Fortnite Battle Royale" und "PUBG". Zu ihrer eigenen Überraschung trafen sie ins Schwarze: In den ersten Stunden nach Veröffentlichung wurde das Spiel von rund drei Millionen Fans heruntergeladen, die Server brachen komplett zusammen.

Der Witz an "TABG": Die Spielfiguren sehen nicht nur zum Schießen komisch aus, sie bewegen sich in ihrer flapsigen Art auch so. Die Outfits nehmen das Genre ebenfalls auf die Schippe, selbst der Einstieg mit dem Battle-Bus, der den Spielhelden ausspuckt und ungebremst in den Boden krachen lässt, ist zum Schmunzeln. Das Game steckt voller witziger Zitate und Hinweise auf die grimmigere Konkurrenz. Vor allem wenn die Spielfiguren mit Pfannen, Fäusten und anderem Hieb- und Stichgerät aufeinander losgehen, wirds spaßig zum Zuschauen.

Vollständiges Spiel

Was aber nicht bedeutet, dass es den Entwicklern mit der Spielprogrammierung nicht ernst gewesen wäre. Das Game funktioniert wie ein richtiges Battle-Royale-Game: Spieler sammeln Waffen, Ressourcen und versuchen, sich gegenseitig im enger werdenden Spielfeld abzumurksen. Die Gegner zu treffen, kann sich wegen der gummiartigen Bewegungsmuster indessen als Glücksspiel erweisen. Die ganze Absurdität zieht sich über die Grafik weiter.

Mit dem Erfolg kamen aber auch die Cheater auf den Geschmack, das Game ist stellenweise verseucht von Shootern, die einen Aimbot und andere Hilfsmittel fürs Glücksgefühl brauchen. Trotzdem tummeln sich auch mehrere Wochen nach der Veröffentlichung noch immer Tausende von absurden Ballermännern auf dem Schlachtfeld. Obwohl es außer ein paar Lachern nichts zu gewinnen gibt.

(jag)