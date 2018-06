UEFA Champions League in EA Sports FIFA 19

Electronic Arts hat im Vorfeld der Videospielmesse E3 angekündigt, dass die besten Wettbewerbe des europäischen Vereinsfußballs in EA Sports FIFA 19 enthalten sein werden – mit der Integration der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und des UEFA Super Cups auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

"Die UEFA Champions League war eines der am meisten geforderten Features der letzten zehn Jahre, weshalb wir uns unheimlich darauf freuen, einen der größten Wettbewerbe in The World's Game, FIFA 19, zu integrieren", sagt Aaron McHardy, Executive Producer für FIFA.

Fans können im neuen UEFA Champions League-Turniermodus Ruhm erlangen – mit all der Dramatik der Gruppenphase sowie im glanzvollen Finale. Alternativ können sie auch eine eigene Version des Turniers mit einem europäischen Verein ihrer Wahl spielen, der im Spiel vertreten ist.

Story-Finale

In The Journey: Champions, dem dramatischen Finale des Storymodus, jagen Spieler den UEFA Champions League-Pokal in den Schuhen des berühmten Fußballtalents Alex Hunter. Außerdem können Spieler ihre Traummannschaft in FIFA 19 Ultimate Team aufstellen und in authentischen Live-Inhalten der weltberühmtesten Vereinswettbewerbe antreten lassen, einschließlich der UEFA Champions League und der UEFA Europa League.

Der Coverstar für FIFA 19 bleibt Cristiano Ronaldo, begleitet vom brasilianischen Superstar Neymar, der auf den Vorbesteller-Editionen FIFA 19 Champions and FIFA Ultimate zu sehen sein wird.

FIFA 19 erscheint am 28. September 2018.

