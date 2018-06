E3: Ubisoft zeigt neues Assassin's Creed und mehr

Freude und Enttäuschung mischten sich bei der E3-Pressekonferenz von Ubisoft. Während einige darauf hofften, dass der Publisher und Entwickler endlich die Spionage-Serie Splinter Cell wiederauferstehen lässt (und bitter enttäuscht wurden), dürfen sich andere auf die Rückkehr des ebenfalls lange erwarteten Adventure-Games Beyond Good & Evil sowie den Action-Kracher Assassin’s Creed Odyssey freuen.

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey entführt in eine Welt voller Mythen und Legenden. Im fünften Jahrhundert vor Christus tobt im antiken Griechenland der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen. Von der eigenen Familie zum Tode verurteilt, bricht der Spieler als Alexios oder Kassandra zu einem epischen Abenteuer auf.

Auf der Suche nach seiner mystischen Herkunft verwandelt er sich vom jungen Außenseiter in einen legendären Helden. Dabei wird der neue Serienteil noch mehr zum Rollenspiel, etwa mit Dialogoptionen.

Das Spiel erscheint am 5. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Beyond Good & Evil 2

Ubisoft hat eine Partnerschaft mit Hitrecord angekündigt. Hierbei handelt es sich um die von Schauspieler Joseph Gordon-Levitt Creative Collaboration Platform. Gordon-Levitt und Beyond Good & Evil 2 Senior Producer Guillaume Brunier luden gemeinsam auf Ubisofts Pressekonferenz Künstler aller Art und Fähigkeiten ein, am Space Monkey Program teilzunehmen und an Inhalten wie Posterdesign, Radiowerbung und Musik des Spiels mitzuarbeiten. Nebenbei gab es einen neuen Trailer zum Spiel.

The Crew 2

Die Open Beta des Rennspiels The Crew 2 läuft vom 21. Juni um 10 Uhr bis zum 25. Juni um 10 Uhr für PlayStation, Xbox One und PC. Die Beta bietet verschiedene Regionen, Städte und Motorsport-Aktivitäten. Das Spiel erscheint am 29. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Tom Clancy’s The Division 2

Die Fortsetzung zum Action-Game erscheint am 15. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, führt die Reise diesmal nach Washington, D.C. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Ebenfalls neu: Acht-Spieler-Raids und ein Jahr lang kostenlose Story-basierte Missionen, Kartenerweiterungen und neue Spielfunktionen.

For Honor

Marching Fire stellt das größte Update des Spiels seit seiner Veröffentlichung dar und beinhaltet unter anderem die neue Wu-Lin-Fraktion, einen neuen 4-gegen-4-PvP Belagerungsmodus sowie PvE-Inhalte. Das Update ist ab dem 16. Oktober für PlayStation 4, Xbox One sowie PC verfügbar.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Der Donkey Kong Adventure-DLC für Mario + Rabbids Kingdom Battle erscheint am 26. Juni auf Nintendo Switch.

Der Spieler erhält mit Donkey Kong einen neuen spielbaren Helden. Er präsentiert sich in einer neuen Story voller frischer taktischer Spielherausforderungen, neuen Gegnern und Geheimnissen.

Starlink: Battle for Atlas

Starlink: Battle for Atlas erscheint a, 16. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 4, und Xbox One. Die Weltraum-Saga bietet eine offene Spielwelt und ermöglicht den Spielern, mithilfe modularer Toys-Technologie Raumschiffe in der realen Welt zusammenzustellen und anzupassen.

Die verschiedenen Charaktere von Starlink werden sich mit Fox McCloud, dem Pilotenass und Anführer des Star Fox-Teams und seinem legendären Arwing-Schiff zusammenschließen. Dieser Inhalt ist exklusiv auf Nintendo Switch erhältlich. Die Spieler können die gesamte Kampagne als Fox McCloud durchspielen und exklusive Missionen im Sternensystem Atlas mit anderen Freunden des Star Fox-Universums unternehmen.

Skull & Bones

Ubisoft hat mit "Das Jagdrevier" neue PvPvE-Inhalte (Player-versus-Player-versus-Environment) für Skull & Bones angekündigt. Das Online-Seeschlachten-Spiel erscheint 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Das Jagdrevier in Skull & Bones versetzt die Spieler in eine gemeinsame PvPvE-Welt, in der sie alleine oder als Teil einer Piratenbande segeln. Hier plündern sie auf lukrativen Handelsrouten, treffen auf mächtige Imperien, bekämpfen brutale Rivalen und müssen die Tücken des Ozeans überleben.

Trials Rising

Der neue Teil der Motorrad-Reihe erscheint im Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Spieler bereisen die ganze Welt und stellen ihr fahrerisches Talent unter Beweis. Dabei bewältigen sie unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, stechen die Konkurrenz aus und erhöhen ihren Bekanntheitsgrad bei verschiedenen bekannten Sponsoren. Sie haben das große Ziel immer vor Augen: der Trials-Champion werden.

Just Dance 2019

Just Dance 2019 wartet mit 40 neuen Songs auf, von Chartstürmern wie "Finesse (Remix)" von Bruno Mars ft. Cardi B bis hin zu K-Pop-Klassikern wie "Bang Bang Bang" von Bigbang. Das Spiel erscheint am 25. Oktober für Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360 und PlayStation 4.

