Ubisoft im Trailer-Fieber: Action, Autos, Attentäter

Ubisoft veröffentlichte den Launch-Trailer zu Assassin's Creed Rogue Remastered, das für PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist. Es ist aber nur die Spitze einer Reihe von Videos, die Ubisoft derzeit zu den Spielen des Unternehmens herzeigt. Hier eine Übersicht:

Beim neuen Trailer zu Far Cry 5 kommen alle Hundeliebhaber auf ihre Kosten. Das Video steht ganz im Zeichen des vierbeinigen Begleiters des Spiels Boomer.

Die Predigt wiederum macht deutlich, wie Joseph Seed als Vater von Hope County seine Herde und den Rest der Stadt auf dem rechten Pfad hält. Wenn es letztlich darum geht, Seelen zu retten, dann heiligt der Zweck schließlich die Mittel.

Ubisoft hat auch angekündigt, dass The Crew 2, der Nachfolger des revolutionären Open-World-Rennspiels The Crew, am 29. Juni 2018 erscheinen wird. Auch zum Auto-Rennspiel gibt es einen neuen Trailer.

Zurück zu den Shootern, konkret Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. New Assignment bereichert das Ghost War-Spielerlebnis um drei weitere Klassen. Damit vervollständigt dieses Update die Gesamtzahl der sechs Klassen der Ghost War-Roadmap.

In Der Fluch der Pharaonen für Assassin's Creed Origins treten Spieler gegen untote Pharaonen an und erkunden ein neues, mystisches Reich. Während der Reise werden sie einigen berühmten ägyptischen Bestien wie beispielsweise den Anubis-Kriegern oder Skorpionen begegnen und die Ursache des Fluches untersuchen, der die toten Pharaonen wieder in das Reich der Lebenden zurückgeholt hat.

Ubisoft und die South Park Digital Studios kündigten an, dass South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe ab dem 24. April auf Nintendo Switch erhältlich sein wird. Und: der DLC From Dusk Till Casa Bonita ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich.

(red)