Ubisoft kündigt Tom Clancy's The Division 2 an

"Wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass wir derzeit an Tom Clancy’s The Division 2 arbeiten", lässt Ubisoft wissen. Die Entwicklung werde von Massive Entertainment geleitet, beteiligt seien die Studios Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai. "The Division 2 wird auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine basieren, die uns dabei helfen wird, unsere Ambitionen für diesen Titel entsprechend umzusetzen", so Ubisoft.

Aber auch The Division wird weiter unterstützt. So soll es zwei weitere Titelaktualisierungen mit zwei neuen globalen Events geben, ebenso weitere Missionen mit dem "Legendär"-Schwierigkeitsgrad sowie ein Xbox One X Update. "Darüber hinaus werden Spieler ab Juni 2018 auch 'Wappen' spielen können, bei denen es sich um spezifische Erfolge handelt, mittels derer ihr Belohnungen für The Division 2 freischalten können werdet", schließt Ubisoft.

