Um mehr zu zocken, ließ er heiße Wetterfee stehen

Auf viel Verständnis wird er wohl nicht stoßen: Der Youtuber Douglas "FaZe Censor" Martin (23) hat sich von seiner Freundin getrennt. Dabei handelt es sich um die mexikanische Moderatorin Yanet Garcia (26) - für die meisten Männer wohl der Inbegriff des Wortes "Traumfrau".

Auch Martin schwärmte immer wieder von seiner Liebsten: Sie sei wundervoll und klug gewesen. Aber: "Ich musste das tun, was für mich am besten ist". Und das war offenbar das Beziehungs-Aus.

Reale oder virtuelle Liebe?

Der Grund scheint kurios. Martin ist leidenschaftlicher Gamer. Mehrere Stunden am Tag investiert er in den Shooter "Call of Duty". Auf YouTube hat es sich damit bereits eine große Fanbase aufgebaut: 2,5 Millionen Menschen folgen Martin.

Freundin und Games wurden ihm aber zu stressig. Die Konsequenz: Yanet musste gehen. Er habe sich nämlich vorgenommen, das neue "Black Ops IV" rund um die Uhr zu spielen. Da bliebe ohnehin keine Zeit für Liebe.

Seine Ex-Freundin nimmt das Aus schwer mit. Auf Twitter postete sie ein gebrochenes Herz. Kurz darauf folgte ein Video von einem Shooting für das "Maxim"-Magazin. Vielleicht um ihrem Ex zu zeigen: "Schau mal was du dir entgehen lässt"?

